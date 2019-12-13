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Зеленский заявил о желании изменить некоторые положения Минских соглашений

01:03 13.12.2019
Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко
Фото с официального сайта Президента Украины © Николай Лазаренко
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 Украинская сторона постарается изменить некоторые положения Минских соглашений, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - приводит его слова "Интерфакс"

Зеленский подчеркнул, что пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией в Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства. 

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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13.12.2019, 02:50
Гость: охотник за бакланами

Караул, в Кремле истерика!
Гейропа не думает о народе Гейропы, и закупает сжиженный газ, у пиндосов!
Депутат Госдумы Павел Завальный указывает на то, что Германия оказалась под влиянием США из-за зависимости, связанной с некоторыми экономическими аспектами. Так, политик уверен, что Берлин сильно зависит от продаж немецких машин на американском рынке. «Они заявили, что будут брать американский сжиженный природный газ, чтобы хоть как-то успокоить Америку», — уточнил Завальный.
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13.12.2019, 02:42
Гость: Короче.

Зеленский и Ко всячески так и будут тормозить всякими фантазиями весь процесс. Неформальная такая заморозка процесса. Потому как ничего путного сделать не могут. Лучше так под болтовню, чем море крови снова.
13.12.2019, 02:39
Гость: А контроль границы

До выполнения всех условий по программе нормандской группы не яаляется позицией народа Донбасса.
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