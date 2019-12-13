Зеленский заявил о желании изменить некоторые положения Минских соглашений

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Украинская сторона постарается изменить некоторые положения Минских соглашений, в частности, по вопросу передачи границы под контроль Киеву. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - приводит его слова "Интерфакс"

Зеленский подчеркнул, что пункт о передаче Украине под контроль границы с Российской Федерацией в Донбассе после проведения там местных выборов не является позицией нынешнего руководства государства.