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Компартия Японии требует у России весь Курильский архипелаг

11:21 15.12.2019
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Председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии считает, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

"На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра [Синдзо] Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов", - приводит его слова ТАСС.

По мнению Кадзуо Сии, последним юридическим документом, в котором мирным путем закреплены договоренности о границах между Японией и РФ, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин, после которого он полностью перешел под российский контроль, а граница проходила между мысом Лопатка на Камчатке и островом Шумшу. Также Сии назвал несправедливым мирное урегулирование после Второй мировой войны, в том числе Сан-Францисский мирный договор. В нем Япония отказалась от прав и претензий на Курильские острова.

По его словам, Япония может добиться возвращения островов южной части Курил, "если будут начаты переговоры с позиции, что весь архипелаг, включая его северную часть, является японской территорией".

Темы: Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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15.12.2019, 18:34
Гость: ......а требовать они могут только

У своих жен выполнения определенных обязанностей,не более того
15.12.2019, 18:30
Гость: тов.ЗЮ уже давно

Себя скомпрометировал/приняв в свою партию г.вороненкова/,поэтому ничего отвечать не будет.....да и кто его слушать то будет?
15.12.2019, 18:01
Гость: Чингачгук

Фукусима отравила уже весь Тихий океан, но эта проблема мало кого волнует, в связи с низким уровнем интеллекта и высоким уровнем алчности.
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