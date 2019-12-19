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Узбекистан стал страной года по версии The Economist

15:33 19.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Узбекистан стал страной года по версии британского журнала The Economist. По мнению редакции, в 2019 году положение дел в этой стране стало «заметно менее деспотичным». Позитивные изменения начались еще в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиёев инициировал реформы, «которые ускорились за последний год», пишет РБК.

«Три года назад Узбекистан был старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью», — говорится в материале. Авторы отмечают, что режим прежнего президента, Ислама Каримова, заставлял мужчин, женщин и детей трудиться на плантациях, из-за чего страна была наполнена диссидентами, с которыми велась активная борьба.

После смерти Каримова в 2016 году к власти пришел Мирзиёев, однако, как утверждает издание, в Узбекистане поначалу мало что изменилось. К активным действиям новый президент перешел в 2018-м. Его правительство в значительной степени прекратило принудительный труд, разрешило работать иностранным журналистам, открыло больше пограничных переходов, приняло решение закрыть одну из самых суровых тюрем — «Жаслык». 

По мнению The Economist, Узбекистану еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году «ни одна другая страна не продвинулась так далеко».

В этом году редакция издания рассматривала несколько кандидатов на звание страны годы. Помимо Узбекистана в список попали Новая Зеландия, Северная Македония и Судан.

Темы: Узбекистан
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Комментарии читателей
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19.12.2019, 20:08
Гость: Саня

А кто гигант?Рассмеши,а...
19.12.2019, 17:09
Гость: Юляша

Даже Узбекистан ?
Ну,а як жешь !
19.12.2019, 16:28
Гость: Федор

Достижение- не все еще в Узбекистане передохли
Все комментарии (7)
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