19:10

Федеральное агентство новостей рассказало о незаконных поставках вооружения в Ливию



Ил-76ТД. Фото пресс-службы министерства обороны Украины

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором подробно рассказало о незаконных поставках вооружения в Ливию, предназначенного для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Обнаружилось, что в данных процессах замешана Украина – ряд фактов прямо свидетельствует об этом.

По данным ФАН, бронетехника, оборудование и оружие турецкого производства поставлялись в Ливию по воздуху в период с 27 мая по 21 июля. Примечательно, что оператором выступили ЧАО «Авиакомпания «Украина-Аэроальянс» и украинское же ООО SkyAviatrans.

Самолеты этих компаний Ан-12БК и Ан-12БП совершили не менее 10 рейсов в Ливию из Стамбула и Анкары. Воздушные суда занимались перебросом ударных БПЛА и их комплектующих общим весом в 53,6 тонны.

Военный эксперт и капитан запаса 3-го ранга Дмитрий Литовкин отметил еще одно доказательство причастности Украины к поставкам турецкого оружия в Ливию. Это уничтоженный в Ливии военно-транспортный самолет Ил-76ТД. Эксперт отметил, что это уже третье украинское воздушное судно, потерянное в североафриканской стране.

«Наверное, они прилетели туда не с гуманитарной помощью, а с оружием. Я думаю, подобные инциденты можно найти в Афганистане, Ираке, Сирии. Есть очень красноречивая история, когда были задержаны несколько транспортов, которые доставляли в Северную Корею и Иран стратегические крылатые ракеты Х-55. Это запрещено всеми международными договорами, - напомнил военный эксперт. - Вместо того, чтобы утилизировать ракеты, Украина их продала. Государство, поставляя другим странам носители ядерного вооружения, сознательно пошло на нарушение международных обязательств по их нераспространению».

Капитан также заметил, что сегодня Украина находится в числе лидеров по контрабандным поставкам оружия в милитаризованные зоны. Стоит напомнить, что Киев торгует арсеналами Прикарпатского ВО и войск, дислоцировавшихся в Восточной Европе, доставшимися стране после развала СССР.

«Украина распродает свой арсенал направо и налево. Нового ничего не производит, все поставки советские. Сложно сказать, сколько у нее еще осталось оружия, потому что его мало кто считал», - отметил эксперт.

Согласно расследованию ФАН, Ил-76ТД компании SkyAviatrans в конце августа 2019 года доставил третью партию военных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Самолет был уничтожен силами Ливийской национальной армией (ЛНА) в ходе удара по Мисуратскому авиаучилищу.