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Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

09:16 31.12.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Россия и Украина подписали соглашения для реализации транзита газа. Об этом говорится в заявлении главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — процитировала пресс-служба «Газпрома» руководителя российской монополии.

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома». Согласно заявлению компании, пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинский Минюст.

Достигнутые договоренности являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил Миллер. По его словам, «Газпром» в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером, пишут «Ведомости».

На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более 7 миллиардов долларов в течение пяти лет. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

Темы: Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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31.12.2019, 18:26
Гость: Так шо?

Были амеры во всём виноваты, потом Сорос, а теперь таки евреи? Ну кто бы сомневался.
31.12.2019, 17:57
Гость: личный опыт

Европа вцепилась в российский газ мертвой хваткой по двум причинам:
1. Он дешевый, а значит себестоимость производимой на Западе продукции конкурентная.
2. На какую сумму мы газа в Европу продадим, примерно на такую же и купим там разных товаров (от авто до лекарств). Рынок России вместе с зависимыми от нее экономиками - практически весь бывший СССР т.е. около 250 млн. человек. Терять его никто не хочет.
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Если вы не работник Газпрома, никакой вашей выгоды нет от слова СОВСЕМ. Кое-какая выгода наблюдается, если вы бюджетник, потому что Газпром платит налоги в бюджет, но если вы работаете в частном секторе, то должны понимать, что экспортируя в Европу газ, Россия экспортирует туда российские рабочие места и создает вам конкуренцию.
31.12.2019, 16:57
Гость: Александр1

На программе Соловьева,дебил Ковтун сказал же,прогнетесь и подпишите контракт на транзит газа и он оказался прав,прогнулись и подписали да еще в придачу 2,9 млрд.зеленых отслюнявили на бедность хохлячую. Ну и насчет санкций против ALLSEAS,не знаю насчет "стыдливости" но то что Россию прогнули одним окриком в Европу это факт. Вот у меня есть один вопрос к нашей народноизбранной власти,если газ нужен Европе,деньги от транзита нудны Украине а все убытки берет на себя Россия,это делается все для народа России обладателем природных ресурсов по Конституции он (народ)является.Господа управители и эффективные менеджеры в чём моя выгода? В минимальной пенсии составляющей около 133 долл.США ответе мне неразумному...
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