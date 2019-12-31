Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа

09:16

Россия и Украина подписали соглашения для реализации транзита газа. Об этом говорится в заявлении главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», — процитировала пресс-служба «Газпрома» руководителя российской монополии.

С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома». Согласно заявлению компании, пакет документов подписывали четыре стороны: «Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор украинской газотранспортной системы и украинский Минюст.

Достигнутые договоренности являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон, заявил Миллер. По его словам, «Газпром» в очередной раз подтвердил, что является ответственным поставщиком и надежным партнером, пишут «Ведомости».

На завершение переговоров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. На своей странице в Facebook он написал, что Украина благодаря соглашениям получит более 7 миллиардов долларов в течение пяти лет. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.