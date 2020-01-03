]]>
]]>
Главная В мире Новости

Украина поставила Европе первые кубометры газа из России

16:05 3.01.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Киев прокачал первые кубометры российского газа в Европу по заключенному накануне Нового года пятилетнему контракту по транзиту. За техническую эксплуатацию газотранспортной системы отвечает вышедший из группы «Нафтогаз» «Оператор ГТС Украины», на 100% принадлежащий Минфину государства.

Разделение продавца газа и оператора труб было условием Киева для соответствия европейским правилам управления ГТС. Единственным акционером оператора является подконтрольное Минфину АО «Магистральные газопроводы Украины». Согласно подписанному 1 января акту приема-передачи активов, к оператору ГТС перешло более 47 тысяч единиц балансовой стоимостью более 32 миллиардов гривен, или около 83,73 миллиарда рублей.

«Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины», — сообщили в «Нафтогазе».

31 декабря «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» подписали контракт на транзит российского газа в течение пяти лет: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годы. Все пять лет тарифы останутся практически на уровне 2019 года. Кроме того, стороны отозвали судебные иски, касающиеся контрактов на поставку и транзит газа и поданные после 19 января 2009 года.

Прямые поставки газа из России на Украину пока не оговаривались. Страна перестала закупать российское «голубое топливо» без посредников в ноябре 2015 года. Энергоноситель поставляли Белоруссия и Польша.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Ситуация на Украине, Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.01.2020, 23:59
Гость: Правда ваша

Европа должна получать газ не через укров, а через турок. В Турции нет русофобии, турки с РФ не воевали, турки братья большинству народов РФ. Поэтому народные деньги должны идти только братским народам.
03.01.2020, 23:46
Гость: личный опыт

никогда
03.01.2020, 22:48
Гость: Ну да, есть..

Дальше что?
Чего тут сидишь? На зарплате?
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.