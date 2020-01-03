Украина поставила Европе первые кубометры газа из России

16:05

Киев прокачал первые кубометры российского газа в Европу по заключенному накануне Нового года пятилетнему контракту по транзиту. За техническую эксплуатацию газотранспортной системы отвечает вышедший из группы «Нафтогаз» «Оператор ГТС Украины», на 100% принадлежащий Минфину государства.

Разделение продавца газа и оператора труб было условием Киева для соответствия европейским правилам управления ГТС. Единственным акционером оператора является подконтрольное Минфину АО «Магистральные газопроводы Украины». Согласно подписанному 1 января акту приема-передачи активов, к оператору ГТС перешло более 47 тысяч единиц балансовой стоимостью более 32 миллиардов гривен, или около 83,73 миллиарда рублей.

«Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины», — сообщили в «Нафтогазе».

31 декабря «Газпром», «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» подписали контракт на транзит российского газа в течение пяти лет: 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов в 2021-2024 годы. Все пять лет тарифы останутся практически на уровне 2019 года. Кроме того, стороны отозвали судебные иски, касающиеся контрактов на поставку и транзит газа и поданные после 19 января 2009 года.

Прямые поставки газа из России на Украину пока не оговаривались. Страна перестала закупать российское «голубое топливо» без посредников в ноябре 2015 года. Энергоноситель поставляли Белоруссия и Польша.