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Москва осудила убийство иранского генерала Сулеймани

13:25 3.01.2020
Здание МИД РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Москва осуждает убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявили в российском МИД.

В ведомстве считают, что действия США приведут к росту напряженности во всем регионе.

"Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", - цитирует РИА Новости представителей МИД РФ. 

В ведомстве выразили соболезнования иранскому народу.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убив генерала Касема Сулеймани, США уничтожили надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы, и теперь Тегеран может ускорить создание ядерного оружия, отмечает "Интерфакс".

"Разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы. Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать", - в частности заявил он. 

Командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада вечером 2 января. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Темы: Россия, Иран, США, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.01.2020, 23:59
Гость: добавлю

чужие земли тырить-тоже нет международного права
03.01.2020, 23:57
Гость: ***

слабо. Явно.
03.01.2020, 23:53
Гость: ну да,

Трамп дурачок. Но зато ты умныыйй !
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