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США дополнительно отправят на Ближний Восток 3,5 тысячи военных

00:23 4.01.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Соединенные Штаты направят на Ближний Восток дополнительные силы, речь идет примерно о 3,5 тысячах военнослужащих. Об этом американские военные чиновники рассказали ABC News.

Увеличение группировки связано с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США по его машине в аэропорту Багдада.

Дополнительные войска разместятся в Ираке, Кувейте и других странах. В регион отправятся военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии. Сейчас на Ближнем Востоке уже находится 700 военных из этой дивизии.

В Пентагоне заявили, что переброска войск происходит в соответствии с планом министра обороны Марка Эспера — чтобы усилить защиту посольства США в Ираке.

Сулеймани был одним из самых влиятельных военных в Иране, он командовал подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Его подразделение отвечало за военные и другие операции Ирана за рубежом.

Иран пообещал жесткий ответ на убийство генерала.

Темы: Иран, США, Мировая экспансия США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.01.2020, 06:02
Гость: Кактонетак

Сегодня Трампу объявили импичмент. В случае проигрыша в войне с Ираном - его будут судить как преступника. Он совершил большую стратегическую ошибку.
04.01.2020, 01:45
Гость: Рустем

У них будет гореть земля под ногами.
04.01.2020, 00:39
Гость: Отправят военных

или военнопленных?
Уточните!
Все комментарии (4)
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