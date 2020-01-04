Москва призвала США отказаться от незаконных методов достижения своих целей

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Майком Помпео убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", — заявили в МИД.

"Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив — ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", — подчеркнули в российском дипведомстве.

Накануне США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого, помимо командующего "Кудс", погибли еще десять человек. В их числе — заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.