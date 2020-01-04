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Москва призвала США отказаться от незаконных методов достижения своих целей

00:09 4.01.2020
Сергей Лавров
Фото с сайта kremlin.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем Майком Помпео убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", — заявили в МИД.

"Российский министр указал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив — ведет к новому витку эскалации. Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров", — подчеркнули в российском дипведомстве.

Накануне США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого, помимо командующего "Кудс", погибли еще десять человек. В их числе — заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель военачальника.

Темы: Иран, США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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04.01.2020, 06:32
Гость: Штурман

Сказать нечего,а реагировать надо. Нехорошо МИД РФ превращать в контору такси бла-бла.
04.01.2020, 05:37
Гость: дан

кто бы говорил-Россия аннексировала часть соседнего государства образовала и поддерживает вооружением и живой силой всякие сепаратисткие образования отправляет наемников-что запрещено российскими законами-в Азию в Африку И при этом смеет осуждать США за уничтожение очередного бандита хоть и одетого в военную форму И Лаврову не стыдно делать какие-то заявления Впрочем какая страна -такие и министры
04.01.2020, 05:35
Гость: Про мычала,

это самокритично. То была война, причем гражданская.
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