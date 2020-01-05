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Более 20 человек стали жертвами авиаудара по военному училищу в Триполи

10:42 5.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В результате авиаудара по зданию военного училища в Триполи погибли не менее 23 человек, десятки получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные министерства здравоохранения признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС).

Отмечается, что данные о жертвах носят предварительный характер. По данным местных СМИ, которые ссылаются на свои источники, погибли 28 человек.

Большинство погибших и пострадавших - курсанты училища.

Училище расположено на юге Триполи в районе Аль-Хадба аль-Хадра, который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

В пригородах ливийской столицы с 4 апреля 2019 года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

В связи с этим, 2 января парламент Турции, поддерживающий ПНС, одобрил законопроект, разрешающий по просьбе Триполи направить войска в Ливию, чтобы помочь противостоять силам Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.

Темы: Ливия
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Комментарии читателей
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05.01.2020, 15:39
Гость: stalker

"...признанного ООН ливийского правительства национального согласия (ПНС)".
Похоже кроме ООН и западных стран это правительство в самой Ливии мало кто признает. Кроме того, а каком национальном согласии идет речь, если всенародно избранный парламент этой страны выступает против данного правительства ? Назвали бы себя проще, правительство, действующее с согласия ООН и ряда стран.
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