Шойгу провел переговоры с начальником генштаба ВС Ирана

18:06

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник телефонные переговоры с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери в связи с убийством генерала Касема Сулеймани.

"В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.