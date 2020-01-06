]]>
]]>
Главная В мире Новости

Шойгу провел переговоры с начальником генштаба ВС Ирана

18:06 6.01.2020
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Материалы по теме:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник телефонные переговоры с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери в связи с убийством генерала Касема Сулеймани. 

"В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал США жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Темы: Ближний Восток, Иран, Сергей Шойгу
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.01.2020, 22:25
Гость: Дык это

Это подлое и хамское убийство по последствиям может стать в разы страшнее, чем ядерная бомбардировка Японии в 1945-м. Американское руководство по своей непредсказуемости и безнаказанности превзошло Гитлера на порядки. В 21 веке Гитлер по сравнению с Трампом просто ангел с крыльями, хоть и весь чёрный от запёкшейся на нём крови десятков миллионов. Без СССР США совсем распоясались, но как показывает история это есть реальное начало конца истории США. Государственный терроризм ни для кого не проходит бесследно. Будущие судьи будущего нюрнбергского судебного процесса над США накопили уже не один том документов по уголовному делу НАРОДЫ МИРА против США.
06.01.2020, 21:20
Гость: Расшифровка

с дип. языка на мат. язык(материальный, глюпые). Практические шаги в Сирии? Путинизм с иранцами не особо дружит, вера у них разная - путинизм в синагогу тайком бегает(видели же все как в прошлое рождество он пальцы и стороны попутал), а иранцы правоверные мусульмане и израильское племя на дух не переносят.
- Если что и пиндосы попросят коридор бомбить вас, мы вас честно об этом оповестим, за 5 минут максимум, а минимум за 30 секунд. Вот и все шаги налево и направо, шаг вперёд и два назад. Страусиный танец путинизма.
06.01.2020, 21:08
Гость: Европеец

Улыбнуло. :)
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.