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США не выведут войска из Ирака, пока Багдад не расплатится за военную базу

11:45 6.01.2020
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Он также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Накануне парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ (запрещенная в России террористическая структура).

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

Темы: Ирак, США, Война в Ираке
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 17:16
Гость: Alex203

Остается только недоумевать, почему НКВД не прихватил бывшего служащего словацкого корпуса, и почему сынок его - "европеец" не живет "своей страной".
06.01.2020, 17:13
Гость: demos

Да, Россия вымирает, но деньги идут в Сирию, "дамбас", Крым и оффшоры. Естественно, что тебя, как поцреота, это не волнует. "ачотамухахлов?)))
06.01.2020, 17:11
Гость: Ну подскажи

какой парламент твоей страны и название страны.
Только пожалуйста не отвечай как всегда (раз уже 100 ты так ответил), типа: "а может быть тебе и ключи от квартиры отдать!".
Только в ступор не впадай. Просто ответь и назови правду.
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Это моя просба. А я твой приговор Александр из Берлина.
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