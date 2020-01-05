Парламент Ирака проголосовал за вывод американских военных из страны

22:09

Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного присутствия в стране. Речь идет о выводе американских войск и войск стран коалиции, воюющей против запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ), пишет "Коммерсант".

В разных частях Ирака присутствуют порядка 5 тыс. военных США. Вашингтон направил туда войска более четырех лет назад для оказания помощи в борьбе с террористами. Также иракские власти направили жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу американских авиаударов.

Решение стало ответом на ликвидацию главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Высокопоставленный иранский военный был убит ударом американского беспилотника в Багдаде.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. По его словам, Соединенные Штаты ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо ранее», если иранские военные нападут на американских солдат.