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Парламент Ирака проголосовал за вывод американских военных из страны

22:09 5.01.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного присутствия в стране. Речь идет о выводе американских войск и войск стран коалиции, воюющей против запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ), пишет "Коммерсант"

В разных частях Ирака присутствуют порядка 5 тыс. военных США. Вашингтон направил туда войска более четырех лет назад для оказания помощи в борьбе с террористами. Также иракские власти направили жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу американских авиаударов.

Решение стало ответом на ликвидацию главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января. Высокопоставленный иранский военный был убит ударом американского беспилотника в Багдаде.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране. По его словам, Соединенные Штаты ударят по Ирану «сильнее, чем когда-либо ранее», если иранские военные нападут на американских солдат. 

Темы: Ирак, Иран, США
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Комментарии читателей
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06.01.2020, 00:38
Гость: Хмы

А пиноский конгресс опять резко озаботилси решением Иракского парламента?
06.01.2020, 00:35
Гость: Massachusetts

Все не так просто,нужно решение правительства если по закону,а еще желание США ВЫПОЛНИТЬ ИХ ЖЕЛАНИЕ.
06.01.2020, 00:32
Гость: АНТУАН

Россия играла хорошо, но в равной игре удача сопутствовала канадцам.А у тебя Иван Иванович при поражениях всегда виновны судьи.
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