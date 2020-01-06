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Иран объявил о выходе из ядерной сделки

12:57 6.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран объявил о финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

Как пишет "Интерфакс", в первую очередь Иран откажется от ограничений по числу центрифуг. "Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - цитирует агентство заявление правительства страны.

В Иране добавили, что готовы продолжить сотрудничество с МАГАТЭ и вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и Иран получит гарантии учета своих интересов. 

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно Иран хочет добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

СВПД был подписан ИРИ и "шестеркой" в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении жестких экономических санкций против Ирана. В связи с этим Тегеран начал поэтапное сокращение своих обязательство по СВПД.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Темы: Иран, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.01.2020, 17:19
Гость: ИГИЛ по сей день пока жив

Иран может побомбить и Израиль.С чего вы решили что это дело рук Израиля,коль Иран может Израиль побомбить? Не похожи израильтяне на самоубийц.
06.01.2020, 16:20
Гость: ABCD

Иран ведёт себя как суверенная страна коротая готова на какие угодно лишения что бы отстоять своё право на самоопределение.
Из за "про израильской" политики власть в РФ Россия может получить катастрофические последствия.
06.01.2020, 16:17
Гость: ABCD

То, что происходит сейчас на ближнем востоке, после уничтожения проекта США и Израиля -ИГИЛ, новый виток обострения за которым стоит Израиль желающий стравить США и Иран.
Израиль боится на прямую атаковать Иран- не по зубам им это. Иран может ответить серьёзно самым простым способом- кобальтовая бомба, собьют её или она взорвётся в нужном месте, не важно. Куцая территория Израиля будет уничтожена нуклидами,вода и земля станут непригодными лет на 80. Для Израиля очень важно, что бы Иран схлестнулся с США а они остались в стороне.
Власть РФ действительно заигралась с израилем в "дружбу". А эта страна ещё в 1946г объявила СССР в любом виде своим врагом на все времена и доктрина эта не отменена до сих пор. После уничтожения Ирана ИГ должен был оказаться в Поволжье РФ и на Кавказе, средней Азии.
Израиль враждебная для РФ страна и ею останется навсегда.
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