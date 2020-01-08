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В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер

10:22 8.01.2020
Украинский лайнер потерпел крушение в Иране
Фото @Iranian_RCS via Twitter

Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафара Заде.

На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров. По данным директора Управления по ЧС Ирана, никто из находившихся на воздушном судне не выжил.

В Киеве уточнили, что на рейс продали 168 билетов. "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - прокомментировала украинская сторона. 

Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя авиалайнера. Самолет разбился вскоре после взлета. 

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на разбившемся лайнере. Пока точно известно, что на борту не было строителей АЭС "Бушер".

Темы: Иран, Авиакатастрофы
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Комментарии читателей
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08.01.2020, 14:54
Гость: Иван Иваныч

Вещь страшная. Погибли иранцы, мирные. Попутно несколько украинцев(2) . Но начнётся глумливый фарс , где Украина будет изображать из себя жертву, а американцы раскручивать информационную кампанию по дегуманизации Ирана.
08.01.2020, 14:48
Гость: Иван Иваныч

Странно, в Мау не подержанный и не перекуплен после 10 лет эксплуатации в Нигерии? Летал я этой компанией. Единственное место, где видел дебелых и мордастых стюардесс в засаленных передниках и в национальных узорах, разносящих еду.
08.01.2020, 14:42
Гость: Иван Иваныч

Сразу вспоминается Боинг 737, когда произошла катастрофа с генералом Трошевым который вдруг самопроизвольно нырнул на землю. Поэтому весь наш гражданский флот будет приземлен через закладки, в час Х, потому как в основном там Боинги и эйрбасы.
А мы до сих пор не развернули массовое производство мс-21, ил76 ил 114, ил 112, ил 96-400.
Может это послужит жареным петухом для власти.
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