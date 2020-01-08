В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафара Заде.
На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров. По данным директора Управления по ЧС Ирана, никто из находившихся на воздушном судне не выжил.
В Киеве уточнили, что на рейс продали 168 билетов. "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - прокомментировала украинская сторона.
Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя авиалайнера. Самолет разбился вскоре после взлета.
Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на разбившемся лайнере. Пока точно известно, что на борту не было строителей АЭС "Бушер".