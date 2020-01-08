В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер

10:22

Украинский пассажирский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минавиации Ирана Джаафара Заде.

На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, были 167 пассажиров. По данным директора Управления по ЧС Ирана, никто из находившихся на воздушном судне не выжил.

В Киеве уточнили, что на рейс продали 168 билетов. "На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о девяти членах экипажа", - прокомментировала украинская сторона.

Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя авиалайнера. Самолет разбился вскоре после взлета.

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на разбившемся лайнере. Пока точно известно, что на борту не было строителей АЭС "Бушер".