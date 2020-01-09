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В Абхазии митинг протеста назвали попыткой государственного переворота

15:45 9.01.2020
Стоп-кадр из видео
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В Абхазии около тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием признать незаконными итоги президентских выборов, прошедших в республике в сентябре 2019 года. Победу в них, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба.

Сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, сообщает Sputnik. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

По данным ТАСС, митинг организован из-за дела об убийстве трех человек в ноябре в Сухуме. Как уточнил организатор митинга Ахра Авидзба, эта акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.

Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, 

Правоохранительные органы смогли вытеснить из здания АП митингующих, сообщил агентству первый замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Багателия.

В администрации президента Абхазии  события в Сухуме и  штурм госучреждения сторонниками оппозиции назвали попыткой государственного переворота.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.

Темы: Абхазия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.01.2020, 22:55
Гость: Нет, Гозман, нет

Здание совмина еще не отремонтировали. Уже прошло 25 лет. Интересно почему? Есть варианты ответа?
09.01.2020, 22:00
Гость: Alex203

Старик Гёте просто ничего не знал о частных военных компаниях.
09.01.2020, 17:36
Гость: Ничего,

грузины всех успокоят.
Все комментарии (8)
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