В Абхазии митинг протеста назвали попыткой государственного переворота

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В Абхазии около тысячи человек вышли на акцию протеста с требованием признать незаконными итоги президентских выборов, прошедших в республике в сентябре 2019 года. Победу в них, по данным ЦИК, одержал Рауль Хаджимба.

Сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа, сообщает Sputnik. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

По данным ТАСС, митинг организован из-за дела об убийстве трех человек в ноябре в Сухуме. Как уточнил организатор митинга Ахра Авидзба, эта акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.

Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли,

Правоохранительные органы смогли вытеснить из здания АП митингующих, сообщил агентству первый замминистра внутренних дел Абхазии Беслан Багателия.

В администрации президента Абхазии события в Сухуме и штурм госучреждения сторонниками оппозиции назвали попыткой государственного переворота.

"Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", - сообщили "Интерфаксу" в администрации президента Абхазии.