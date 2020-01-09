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Киев назвал теракт и ракетный удар среди основных версий крушения Boeing

13:18 9.01.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Совет национальной безопасности (СНБО) Украины назвал основными версиями крушения пассажирского лайнера в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Украина 24/7», СНБО также рассматривает столкновение лайнера с беспилотником или «другим летающим объектом».

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению Boeing 737 намерена искать обломки российской ракеты ЗРК «Тор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Украинский лайнер рухнул возле тегеранского аэропорта сразу после взлета из-за технических неисправностей. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. В «Международных авиалиниях Украины» пока не подтвердили информацию о ЧП, в аэропорту Борисполь, куда должен был прибыть самолет, также не владеют этими сведениями. Иранские медики опубликовали снимки с места катастрофы.

Reuters 9 января сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. О технических неполадках на борту сообщили также иранские специалисты. Очевидцы крушения говорили, что самолет загорелся в воздухе и взорвался после падения.

«Международные авиалинии Украины» заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен. 

Темы: Иран, Украина, Авиакатастрофы, Происшествия
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Комментарии читателей
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10.01.2020, 00:13
Гость: из киева

Украинский эксперт осмотрел оба двигателя и не нашел на них характерных признаков возгорания двигателя в полете (оплавления элементов газодинамического тракта), а также признаков разрушения лопаточных дисков (характерные отверстия на корпусе от разлета лопаток). Даже если оба двигателя были неисправны, они не могли быть причиной пожара.
Конечно, это должно быть подтверждено другими признаками: краны системы пожаротушения должны быть в закрытом состоянии, соответствующие баллоны должны быть заполнены тушащим агентом, и он должен отсутствовать в трубопроводах его подачи к двигателям. Выяснить это - дело нескольких дней.
Если пожар не от двигателей, то остается только внутренний взрыв или внешнее воздействие (взрыв или столкновение).
10.01.2020, 00:04
Гость: МВИ

Версию о ракетном ударе надо сразу исключить. Лётчики пытались развернуть самолёт, если бы действительно была ракета,всё было бы решено в этот момент. Основной должна быть версия техническая неисправность. Врут еврейско-бандеровские .... ,что провели обслуживание самолёта, для этого у них нет денег и специалистов.
09.01.2020, 23:29
Гость: хе

Благодаря действиям майданной власти нет больше Донецкого аэропорта.
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