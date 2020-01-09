Киев назвал теракт и ракетный удар среди основных версий крушения Boeing

13:18

Стоп-кадр с видео в YouTube

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины назвал основными версиями крушения пассажирского лайнера в Тегеране поражение зенитной ракетой, теракт и взрыв двигателя по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Украина 24/7», СНБО также рассматривает столкновение лайнера с беспилотником или «другим летающим объектом».

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению Boeing 737 намерена искать обломки российской ракеты ЗРК «Тор», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Украинский лайнер рухнул возле тегеранского аэропорта сразу после взлета из-за технических неисправностей. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. В «Международных авиалиниях Украины» пока не подтвердили информацию о ЧП, в аэропорту Борисполь, куда должен был прибыть самолет, также не владеют этими сведениями. Иранские медики опубликовали снимки с места катастрофы.

Reuters 9 января сообщило, что спецслужбы США, Канады и неназванной европейской страны предполагают, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. О технических неполадках на борту сообщили также иранские специалисты. Очевидцы крушения говорили, что самолет загорелся в воздухе и взорвался после падения.

«Международные авиалинии Украины» заявили, что потерпевший крушение самолет перед вылетом был исправен.