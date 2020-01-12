ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

14:35

Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства, сообщает Sputnik.

Это решение было принято практически единогласно членами Центризбиркома, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия. Кроме того, в ЦИК отметили, что, согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

На заседании также был поставлен вопрос об избрании председателя Центризбиркома страны, и единогласным решением членов комиссии на должность был переизбран Тамаз Гогия.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Администрация президента Абхазии не согласна с назначением повторных выборов и будет обжаловать это решение ЦИК.