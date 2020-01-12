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ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента

14:35 12.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства, сообщает Sputnik.

Это решение было принято практически единогласно членами Центризбиркома, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия. Кроме того, в ЦИК отметили, что, согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

На заседании также был поставлен вопрос об избрании председателя Центризбиркома страны, и единогласным решением членов комиссии на должность был переизбран Тамаз Гогия.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Администрация президента Абхазии не согласна с назначением повторных выборов и будет обжаловать это решение ЦИК.

 

Темы: Выборы в мире, Абхазия, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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12.01.2020, 19:13
Гость: Они

рассчитывают, что Россия опять защитит? Зря, ей бы себя защитить.
12.01.2020, 16:22
Гость: "При мне повышения пенсионного возраста не будет!"

В Эрэфии вскорости после избрания
Верховный нарушил своё обещание...
Вопрос: почему россияне не вправе
Досрочно свой ляп, как абхазы, исправить?
12.01.2020, 16:04
Гость: Штурман

Прежде чем в ЧЕТВЕРТЫЙ раз наступать на одни и те же грабли парламенту Абхазии нужно принять закон о сроках правления главы государства. Когда после выборов (повторных) когда кандидат выигрывает с разницей меньше 3% и есть довод оспаривать их,то нужно разделить срок правления пополам для каждого кандидата. При этом первым должен править тот кто постарше,а вторая половина тот кто помоложе. Это успокоит всех так как они будут знать что и их кандидат получит власть. Это главный способ подавить любой майдан в любой стране и даже в России и США.
Однозначно следующие выборы в Сухуми не погасят недовольство и не нужно создавать еще одну проблему и надо работать на упреждение.
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