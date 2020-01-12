ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
Центризбирком Абхазии объявил 22 марта днем выборов главы государства, сообщает Sputnik.
Это решение было принято практически единогласно членами Центризбиркома, заявил председатель ЦИК Тамаз Гогия. Кроме того, в ЦИК отметили, что, согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.
На заседании также был поставлен вопрос об избрании председателя Центризбиркома страны, и единогласным решением членов комиссии на должность был переизбран Тамаз Гогия.
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.
Администрация президента Абхазии не согласна с назначением повторных выборов и будет обжаловать это решение ЦИК.