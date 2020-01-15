В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса.
Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на инспектора департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона, инцидент произошел вскоре после полудня. В общей сложности речь идет о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна - старшая.
Сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от аэропорта. Там травмы получили 11 взрослых и 20 детей. Отмечается, что никому из пострадавших не потребовалась госпитализация. Всем пострадавшим была проведена процедура дезактивации: кожу обработали мылом и водой.
Причиной инцидента стал самолет Boeing 777-200 компании Delta Air Lines, который вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Шанхай. Пилоты обнаружили проблему с двигателем и приняли решение вернуться в точку отправления.
«Самолет благополучно приземлился после выброса топлива, которое требовалось в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса», — цитирует телеканал слова представителей авиакомпании.
Расследованием случившегося занимается Федеральное авиационное управление США.