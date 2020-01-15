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В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

06:51 15.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Шестьдесят человек обратились за медицинской помощью после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на инспектора департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шона Фергюсона, инцидент произошел вскоре после полудня. В общей сложности речь идет о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна - старшая.

Сильнее всего пострадала начальная школа Park Avenue, находящаяся в 30 километрах от аэропорта. Там травмы получили 11 взрослых и 20 детей. Отмечается, что никому из пострадавших не потребовалась госпитализация.  Всем пострадавшим была проведена процедура дезактивации: кожу обработали мылом и водой.

Причиной инцидента стал самолет Boeing 777-200 компании Delta Air Lines, который вылетел из аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Шанхай. Пилоты обнаружили проблему с двигателем и приняли решение вернуться в точку отправления.

«Самолет благополучно приземлился после выброса топлива, которое требовалось в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса», — цитирует телеканал слова представителей авиакомпании.

Расследованием случившегося занимается Федеральное авиационное управление США.

Темы: Лос-Анджелес, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия
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