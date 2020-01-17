Хафтар заверил Путина в готовности участвовать во второй межливийской встрече в Москве

16:59

Президенту РФ Владимиру Путину пришло письмо от лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара

Хафтар выразил свою благодарность президенту за участие, сообщив, что готов поддержать инициативы России по стабилизации обстановки в Ливии. Кроме того, в своем письме главнокомандующий дал понять, что он расположен продолжить переговоры с главой ПНС в Москве.

Халифа Хафтар. Фото Magharebia с сайта flickr.com

Первые переговоры по установлению мира между участниками противостояния состоялись в Москве 13 января. На встрече присутствовали: турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, члены Правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии, находящиеся под предводительством Файеза Сарраджа и Халифа Хафтара, министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Встреча стала возможной благодаря достижению взаимопонимания между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом во время переговоров в Стамбуле 8 января. Путину удалось убедить коллегу обратиться с совместным предложением ввести режим прекращения огня.

