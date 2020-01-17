Премьер Украины подал заявление об отставке

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о том, что подал заявление о своей отставке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - в частности написал Гончарук.

Гончарук перечислил достижения, которые удалось достичь его команде за 4 месяцы, подчеркнув, что главный вызов для них - окончательно преодолеть коррупцию в государственном секторе.

"К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени", - добавил он.

По его мнению, именно с такими действиями оппозиции связано появление в интернете резонансных "сливов", направленных на дискредитацию руководства государства.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул Гончарук.

Как напоминает "Интерфакс", ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Как утверждается, запись была сделана 16 декабря 2019 года, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи.