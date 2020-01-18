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Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

21:55 18.01.2020

В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. 

«Птичий двор», Даниэль Шульц

«Специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь», — цитируют «Известия» сообщение на официальной странице ведомства в соцсети.

Речь идет о таких картинах, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего. В ведомстве подчеркнули, что культура Польши «понесла огромные потери» из-за действий СССР.

В последние несколько месяцев Варшава делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.

Темы: Россия, Польша, Искусство и культура, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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19.01.2020, 01:05
Гость: личный опыт

Вот и я думаю, чего Польша из штанов выпрыгивает...когда сама Тешинскую область у Чехословакии оттяпала...
19.01.2020, 00:55
Гость: Провокация кремлeвских евреев удалась

1.А кто у нас кремлёвские евреи?
2. А зачем было вестись?
19.01.2020, 00:53
Гость: Гы-гы- может быть, история повернулась

бы по-другому и избежали бы мы такой страшной войны, такого ущерба и страданий.==
Наберите в поисковике ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ кратко,прочитайте и успокойтесь.
Не надо демонизировавать Польшу.

Вторая Мировая — самый многочисленный вооруженный конфликт в истории. Война и называется мировой, потому что в ней принимал участие практически весь мир – 62 государства, или 80% жителей планеты. Действия разворачивались, главным образом, на европейской территории, а также в Азии и Африке.
Причины
Несовершенство международных отношений после подписание Версальского договора и Вашингтонской конференции;
Умышленное игнорирование Америкой, Францией и Англией интересов стран-победителей;
Отстранение СССР от международной политики;
Крушение Версальско-Вашингтонских положений;
Экономический кризис, возникший в большинстве европейских стран в 1929 году;
Неподъемные выплаты репараций для экономики Германии и, как следствие, усиление недовольства немцев сложившимися политическими отношениями;
Приход Адольфа Гитлера с расовой и националистической идеологией к власти в 1933 году;
Пропаганда фюрером национальных интересов на территории страны;
С 1935 года Германия перестала соблюдать основные пункты Версальского договора;
Присоединение Австрии и оккупация Чехии Германией становится поводом для открытого конфликта и возникновения 2 военных коалиций.

Пи чем тут Польша к большим ИГРОКАМ?
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