Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

21:55

В министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России.

«Птичий двор», Даниэль Шульц

«Специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь», — цитируют «Известия» сообщение на официальной странице ведомства в соцсети.

Речь идет о таких картинах, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего. В ведомстве подчеркнули, что культура Польши «понесла огромные потери» из-за действий СССР.

В последние несколько месяцев Варшава делает резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны, а Москву — в «неверном» видении истории.