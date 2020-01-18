Зеленский и Гончарук расписались в полной некомпетентности, но народ готов их терпеть?

Дальше падать уже некуда: премьер-министр Украины признал, что он профан в экономике, назвал президента примитивным и написал заявление об отставке «не туда»

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский. Стоп-кадр из видео

Украину вот уже несколько дней лихорадит от трагикомического политического скандала. Неизвестные выложили в сеть фрагменты аудиозаписи совещания у премьер-министра Незалежной Алексея Гончарука, прошедшего 16 января 2020 года.

«История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова (министр финансов - ред), Яков Смолий (глава НБУ - ред), Екатерина Рожкова (замглавы НБУ - ред), Юлия Ковалив (зам главы Офис президента - ред) собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому» - цитирует и объясняет подпись к ролику издание «Страна.UA».

Первый фрагмент – это разговор украинского премьера с замглавы НБУ и министром финансов на тему укрепления гривны. Вопреки возможным ожиданиям аудитории, глава правительства не строит экономическую стратегию. Он просит своих собеседниц придумать, как объяснить президенту (у которого, дословно, «примитивное понимание экономических процессов»), почему вообще укрепляется национальная валюта и что делать с огромной (в 50 млрд гривен) дырой в государственном бюджете.

При этом сам Гончарук честно признает, что он полный «профан» в экономике, и расписывается в том, что сам не понимает, почему укрепляется национальная валюта.

Глава правительства жалуется участникам совещания на то, что Зеленский считает причиной укрепления гривны спекуляции с гособлигакциями, на которых зарабатывают международные финансовые группы, члены правительства и окружение экс-президента Петра Порошенко. Параллельно Гончарук жалуется на то, что у Зеленского «туман в голове».

Премьер рассказывает, что, по его мнению, нужно либо удешевлять ресурсы, либо развивать экономику. При этом второй вариант Гончарук сразу же сам отбрасывает.

Во втором фрагменте премьер жалуется на резкое падение темпов экономического роста. «Пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», - констатирует глава правительства.

«И вот это все создает ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у вас его реально нет. По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет», - продолжает он.

Чтобы хоть как-то замылить глаза президенту и населению, участники совещания договариваются проанализировать курс валюты и инфляцию в какой-то стране, «похожей» на Украину. Останавливаются почему-то на... Австралии.

На третьем фрагменте записи премьер-министр учит коллег, как общаться с президентом на экономические темы: «ему надо сказать: смотри, Вова. То, что сейчас курс меньше, значит, что «оливье» в следующем году на новогоднем столе не будет дороже, чем в этом». При этом министры уточняют премьеру, что это «не факт».

Обнародование записей не могло не вызвать грандиозного скандала. Ориентированная на олигарха Игоря Коломойского часть «Слуги народа» (как и группа относительно самостоятельных мажоритарщиков) потребовали, чтобы правительство подало в отставку. Парламент инициировать процесс роспуска кабмина пока не может – ввиду иммунитета премьера сроком на год.

Однако прозападная («соросовская») подфракция поддержала Гончарука. Заступилась за премьера «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко. Поспешил подготовить хвалебную оду в честь Гончарука и Международный валютный фонд.

В СМИ все же появились слухи об отставке премьера, однако пресс-служба кабмина их сначала опровергла. А сам Гончарук записал игривое видео, в котором пытался шутить на тему своих высказываний в ходе совещания и хвастался «достижениями».

Когда же стало ясно, что пожар просто так не потушить, Гончарук выступил с обращением к парламенту и пообещал написать заявление об отставке. Но на имя президента. Хотя законодательство Украины однозначно говорит – главу кабмина увольняет Верховная рада. Так что премьер выставил себя «профаном в квадрате». Впрочем, скорее всего, увольняться он даже не думал, решив вместо этого обратиться к президенту как к арбитру.

Дело в том, что состав правительства, судя по всему, был продиктован Зеленскому Западом: представителями международных финансовых организаций, правительств и влиятельных неформальных кланов. И его отставка грозила бы вчерашнему комику немилостью со стороны США и других могущественных западных игроков.

И, в конечном итоге, Зеленский предпочел выглядеть дураком, чем ругаться с «покровителями». Президент и премьер провели встречу, на которой глава государства пожурил главу правительства и дал ему несколько указаний: в частности, провести реорганизацию министерств, возглавляемых наиболее одиозными лицами, и пересмотреть шокирующе высокие зарплаты и премии некоторых чиновников (измеряющиеся в отдельных случаях десятками миллионов долларов).

Но при этом Зеленский поддерживать отставку Гончарука не стал – мол, глава кабмина еще не отработал кредит доверия избирателей.

Наверное, ни один другой народ в мире, кроме украинского, такого не стерпел бы. Даже совершенно отмороженные диктаторы, правившие в свое время в отдельных государствах Африки и Латинской Америки, могли признаться в своих слабостях, но не в тотальной некомпетентности. Когда премьер-министр прямо признается, что он – полный ноль в экономике, возникает закономерный вопрос: а что он вообще делает на своем посту?

Впрочем, к сожалению, лидирующую роль во всех политических процессах на Украине с 2014 года играет группа абсолютно иррациональных граждан, поставивших во главе угла идеологию русофобии, преклонения перед Западом и воинствующего национализма. Данные люди в принципе ненавидят «слишком умных», и поэтому слабо образованный премьер-профан, не разбирающийся в экономике и не знающий, куда ему подавать заявление об отставке, может казаться им идейно близким элементом.

Зато он ходит на концерты нацистской музыкальной группы «Секира Перуна» и уважает «ветеранов АТО»... В общем, «после нас – хоть потоп». Главное, чтобы тот, кто будет сбегать последним, не забыл выключить за собой свет.

