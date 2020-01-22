Россия получит подворье в Иерусалиме в обмен на осужденную израильтянку

22:52

Власти Израиля передали России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на освобождение Наамы Иссахар, приговоренной подмосковным судом к семи с половиной годам тюрьмы за хранение наркотиков, пишет Lenta.ru со ссылкой на израильские СМИ.

Решение о передаче подворья принято в конце декабря 2019 года. Израиль уже отправил российской стороне документы, подтверждающие право собственности.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Газета The Jerusalem Post отмечает, что конфликт вокруг этого объекта начался после революции 1917 года. Право владеть подворьем, в частности, оспаривали Императорское православное палестинское общество и Русское православное общество Святой Земли. В 2015 году Россия обратилась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, однако заявка так и не была рассмотрена.

Ранее сообщалось, что Россия и Израиль обсудили вероятное помилование Наамы Иссахар. Стороны договорились об основных моментах освобождения израильтянки, в настоящее время обсуждаются детали, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, разыскиваемого правоохранительными органами США, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. 12 ноября Буркова экстрадировали.