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Россия получит подворье в Иерусалиме в обмен на осужденную израильтянку

22:52 22.01.2020
ото с сайта yurikar.livejournal.com

Власти Израиля передали России Александровское подворье в Иерусалиме в обмен на освобождение Наамы Иссахар, приговоренной подмосковным судом к семи с половиной годам тюрьмы за хранение наркотиков, пишет Lenta.ru со ссылкой на израильские СМИ.

Решение о передаче подворья принято в конце декабря 2019 года. Израиль уже отправил российской стороне документы, подтверждающие право собственности.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. Газета The Jerusalem Post отмечает, что конфликт вокруг этого объекта начался после революции 1917 года. Право владеть подворьем, в частности, оспаривали Императорское православное палестинское общество и Русское православное общество Святой Земли. В 2015 году Россия обратилась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, однако заявка так и не была рассмотрена.

Ранее сообщалось, что Россия и Израиль обсудили вероятное помилование Наамы Иссахар. Стороны договорились об основных моментах освобождения израильтянки, в настоящее время обсуждаются детали, однако окончательное соглашение пока не достигнуто.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам тюрьмы, признав ее виновной в контрабанде наркотиков. 25-летнюю девушку задержали весной в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. При себе у израильтянки, которая летела из Нью-Дели в Тель-Авив, было 9,6 грамма гашиша.

Российские власти предлагали израильской стороне обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, разыскиваемого правоохранительными органами США, но получили отказ. Израиль сослался на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. 12 ноября Буркова экстрадировали.

Темы: Израиль, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 04:45
Гость: Штурман

Евреи должны поставить огромный памятник Сталину в центре Тель-Авива за воплощение тысячелетней мечты об образование своего национального государства,а не давиться злобой о "кговавом" режиме Сталина. Без его согласия и практических действий столь любимый евреями Запад никогда не согласился бы на создание государства Израиль. Однако Сталин хотел иметь дружественное к СССР еврейское государство,а получился все наоборот. Руководство Израиля всегда было против СССР и даже против РФ где после развала СССР, при котором роль мировой еврейской диаспоры была решающей,а евреи прихватизировали самые прибыльные отрасли России. После ельцинского переворота в руководстве РФ оказались много евреев и ельцинисты всегда в любом вопросе шли в русле политики Тель-Авива. Почему такая неблагодарность непонятно, что даже возврат Москве российской собственности приходиться делать с торгом в обмен на наркоманку. Это не порядочно и пора бы Москве строить с Израилем равноправные отношения и не прогибаться по любому вопросу перед небольшим государством и тем более что его будущее зависит не только от США,но и от России.
23.01.2020, 04:24
Гость: Время Ч.

Где разменяли, если евреи его не отдавали? США помешанные на хакерах русских, а Израиль пиши - равно - США.
23.01.2020, 03:48
Гость: blog2038,.

Да, своих не бросают нигде и никогда.
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