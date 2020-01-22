Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

17:20

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу двух лидеров на форуме в Израиле, она не исключается, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Запросы поступали, в том числе от президента Зеленского. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны», — цитирует Ушакова РБК.

Он объяснил, что на форуме ожидается «очень насыщенная программа» и времени «нет физически». Встречи лидеров, если они и состоятся, будут «только на ногах и носить весьма краткий характер».

Всемирный форум памяти холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января. На него приглашены несколько мировых лидеров, помимо президента России это главы США, Франции, Великобритании и Германии. На форум был приглашен и президент Польши Анджей Дуда, однако он от визита отказался. По одной из версий, это было связано с нежеланием встречаться с Владимиром Путиным.

В Киеве ранее сообщили, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не запланирована. В офисе президента Украины заявили, что если встреча и состоится, она может быть посвящена лишь вопросу освобождения удерживаемых лиц.