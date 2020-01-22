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Кремль сообщил о просьбе Зеленского встретиться с Путиным в Израиле

17:20 22.01.2020
Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко
Фото с официального сайта президента Украины © Николай Лазаренко
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 Из Киева в Москву поступил запрос на встречу двух лидеров на форуме в Израиле, она не исключается, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Запросы поступали, в том числе от президента Зеленского. Никто никому не отказывал, но с учетом графика продолжительные контакты вряд ли возможны», — цитирует Ушакова РБК.

Он объяснил, что на форуме ожидается «очень насыщенная программа» и времени «нет физически». Встречи лидеров, если они и состоятся, будут «только на ногах и носить весьма краткий характер».

Всемирный форум памяти холокоста пройдет в Израиле с 23 по 24 января. На него приглашены несколько мировых лидеров, помимо президента России это главы США, Франции, Великобритании и Германии. На форум был приглашен и президент Польши Анджей Дуда, однако он от визита отказался. По одной из версий, это было связано с нежеланием встречаться с Владимиром Путиным.

В Киеве ранее сообщили, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным не запланирована. В офисе президента Украины заявили, что если встреча и состоится, она может быть посвящена лишь вопросу освобождения удерживаемых лиц.

Темы: Владимир Зеленский, Визиты и важные переговоры российских политиков, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.01.2020, 23:27
Гость: ABCD

Нечего себе без насилия! Вы думайте хоть что пишите.
1.Первая мировая- около 4,5 млн солдат
2.революция- около 12,5 млн
3.гражданская война- около 2,5 млн
4.вторая мировая- 27 миллионов (примерно!)
5.жертвы "демократии" в 90-х около 9 млн
6. кто-то считал сколько уже жертв "демократизации" с начала 2000-х по наши дни?
ВСЕ эти события произошли одновременно (по астрономическим понятиям) в короткий строк, и за каждым событием стоят соплеменники Зеленского -потомки колен Египетских кочевников.
Русским не просто помогли, народ заботливо всё время направляли в нужном (потомкам кочевников) направлении и подталкивали.
22.01.2020, 23:14
Гость: Константин

Во как! Не подумал. Но перечитал ещё раз и понял, что Иуды на этот раз не будет.
22.01.2020, 23:13
Гость: Константин

Не всё же Биби к нам мотаться. Уже неприлично даже стало. Надо и нам ответный визит нанести. Так что, где этот ковёр, легко определяется по числу визитов и визитёров.
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