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В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

17:05 24.01.2020
Фото Twitter.com
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Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже., пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление болгарского МИД.

По версии следствия, один из дипломатов с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД Болгарии как первый секретарь консульского отдела посольства.

Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономики страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву. В ходе сбора информации он выходил на связь с гражданами Болгарии, имевшими доступ к таким данным.

В прокуратуре отметили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью. В их отношении ведется досудебное расследование.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал агентство, что в Кремле не знают об этом расследовании и переадресовал вопрос в российский МИД. В свою очередь в посольстве России в Софии заявили, что не получали какой-либо информации о расследовании от Болгарии по официальным каналам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника его компании. София добилась выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых и объявила их в розыск через Интерпол и Шенгенскую информационную систему.

В феврале 2019 года стало известно, что Болгария расследует возможную связь между покушением на Гебрева и отравлением Скрипалей в Солсбери.

Темы: Болгария, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 19:34
Гость: Василий

Да выборы в Болгарии - это для РФ суперсерьёзно!Пусть ловят шпионов, что теперь остаётся делать. Профукали рынок. Никто в РФ не покупает зубную пасту "Поморин" и "Мэри" и сок их на фиг с помидорами "Глобус" никому не нужны. ЕС им в допомогу.
24.01.2020, 18:56
Гость: Евсей

Никогда не предполагал, что в Болгарии может быть что-то интересное для разведчика. Наверное, что-то есть. Может технология производства "Ракии"?
24.01.2020, 18:51
Гость: Alex203

"в попытке отравить предпринимателя Эмилияна Гебрева"
*
Неплохо было бы осветить область его предпринимательства. Он торговец оружием. В частности поставлял оружие в Грузию. Поэтому болгарам кажется что это русские отомстили. но ведь не только в Грузию поставлял. Нервный бизнес.
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