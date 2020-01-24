В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

17:05

Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже., пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление болгарского МИД.

По версии следствия, один из дипломатов с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД Болгарии как первый секретарь консульского отдела посольства.

Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономики страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву. В ходе сбора информации он выходил на связь с гражданами Болгарии, имевшими доступ к таким данным.

В прокуратуре отметили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью. В их отношении ведется досудебное расследование.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал агентство, что в Кремле не знают об этом расследовании и переадресовал вопрос в российский МИД. В свою очередь в посольстве России в Софии заявили, что не получали какой-либо информации о расследовании от Болгарии по официальным каналам.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника его компании. София добилась выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых и объявила их в розыск через Интерпол и Шенгенскую информационную систему.

В феврале 2019 года стало известно, что Болгария расследует возможную связь между покушением на Гебрева и отравлением Скрипалей в Солсбери.