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Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

19:39 24.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ноты были вручены послу России в Софии.

По словам представителей российского посольства в Софии, никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. В посольстве также отметили, что распространение информации в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим духу отношений между государствами.

Сообщается, что сотрудники покинут Болгарию в предписанные сроки, а Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что получили от Агентства национальной безопасности информацию о подозрении двух россиян в ведении шпионской деятельности.

Темы: Россия, Болгария, Международные соглашения и дипломатия
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Комментарии читателей
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25.01.2020, 00:46
Гость: 345

точно ))
24.01.2020, 23:07
Гость: Владимирыч

Зря болгаров у турков отняли-им так было лучше
24.01.2020, 20:58
Гость: Это России

за газопровод.
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