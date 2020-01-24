Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата

19:39

Болгария объявила российского дипломата, а также сотрудника торгпредства персонами нон грата. Как сообщает РИА Новости, соответствующие ноты были вручены послу России в Софии.

По словам представителей российского посольства в Софии, никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. В посольстве также отметили, что распространение информации в публичном пространстве до официального уведомления посольства не соответствующим духу отношений между государствами.

Сообщается, что сотрудники покинут Болгарию в предписанные сроки, а Москва оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее в прокуратуре Болгарии заявили, что получили от Агентства национальной безопасности информацию о подозрении двух россиян в ведении шпионской деятельности.