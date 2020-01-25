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Более 20 человек погибли в результате землетрясения в Турции

11:12 25.01.2020
Мощное землетрясение в Турции
Скриншот с YouTube
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Более 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Агентства по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям.

В сообшении отмечается, что в провинции Элязыг погибли 17 человек, в Малатье — четверо. Общее число раненых составляет 1030.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, в провинции Элязыг как минимум 30 человек остаются под завалами.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже произошло 24 января в 20:55 мск. Затем последовало 274 афтершока, подземные толчки ощущались в восточных провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

По данным Агенства по ЧС, в районе стихийного бедствия работают 1167 спасателей и 235 транспортных средств. Оставшихся без крова размещают в школах, спортзалах, общежитиях, библиотеках. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.

Темы: Турция, Крупные землетрясения и их последствия, Происшествия, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
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