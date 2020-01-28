Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 4,5 тысячи человек

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Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что за минувшие сутки медики подтвердили 1771 новый случай заболевания, а также зафиксировали 26 новых летальных случаев (24 - в провинции Хубэй, один – в Пекине, один – в провинции Хайнань). Отмечается, что 976 человек находятся в тяжелом состоянии, 60 пациентов были выписаны из больниц.

По данным китайских властей, еще у 6973 человек подозревают новый коронавирус, 44132 человека, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

В Гонконге выявлено восемь подтвержденных случаев заражения, в Макао – семь, на Тайване – пять.

Власти китайского города центрального подчинения Тяньцзинь объявили о введении режима "военного времени" в связи с заболеванием. Новый режим предполагает создание в городе единого госпиталя для лечения заболевания. Больницу возглавит один из руководителей городского комитета по вопросам здравоохранения, в зоне лечебного отделения будет организовано 500 медицинских взводов, будет введено военизированное управление.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Кроме того, власти федеральной земли Бавария подтвердили первый случай заражения коронавирусом в ФРГ. Пациент находится в больнице, он изолирован и за ним ведется наблюдение. Пока его состояние считается удовлетворительным.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который преодолел межвидовой барьер и передается от человека к человеку.

Накануне ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР провели анализ проб среды и подтвердили, что вероятный источник 2019-nCoV — оптовый рынок Хуанань в Ухане.

Кроме того, он схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян. Среди симптомов — повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка.