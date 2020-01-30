США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ

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Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России. Как пишет "Интерфакс", в список добавили восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".

Отмечается, что опубликованный министерством список физлиц, на которых было решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместителя главы Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся Сергей Даниленко, Лидия Басова, Екатерина Пыркова, Владимир Немцев.

В список также внесен гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, который не фигурировал в списке от Евросоюза. Сама компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым. Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года. Акционеры компании не раскрываются.

В минувший вторник ЕС расширил индивидуальный санкционный список по Крыму. Санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции включают заморозку активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.