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ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

08:00 30.01.2020
ПАСЕ
Фото с сайта wikipedia.org
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ, сообщает "Интерфакс".

В резолюции, поддержанной большинством присутствующих на заседании, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Российская Федерация выполнила ряд рекомендаций.

Так, были переданы Украине 24 украинских моряка, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Парламентарии из комитета ПАСЕ по мониторингу, который и готовил проект резолюции, отметили также, что "определенный прогресс достигнут в реализации минских соглашений".

К заслугам РФ отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.

Кроме того, в резолюции отмечается, что в отношении своих финансовых обязательств перед Советом Европы РФ выплатила все причитающиеся взносы.

Вместе с тем, резолюция напоминает, что комитет по мониторингу возобновил свою работу в отношении Российской Федерации и организовал ряд слушаний.

Резолюция в связи с этим предлагает мониторинговому комитету ПАСЕ подготовить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией как можно быстрее, но не позднее апреля 2020 года.

Кроме того, Ассамблея предлагает мониторинговому комитету внимательно следить за происходящим законодательным процессом в отношении текущих конституционных изменений в РФ и подчеркивает обязанность каждого государства-члена соблюдать решения Европейского суда по правам человека.

На открытии сессии ПАСЕ 27 января литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия российской делегации, обосновав это тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Вслед за Зингерисом аналогичное предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева посчитала участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.

Темы: Европа, Отношения России и стран Западной Европы, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 12:38
Гость: Европе

нацюк бандера нравится.
30.01.2020, 11:57
Гость: Пес в сапогах

Меня не слышат - это минус,
Но и не гонят, это плюс!
30.01.2020, 10:31
Гость: личный опыт

"Резолюция в связи с этим предлагает мониторинговому комитету ПАСЕ подготовить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией как можно быстрее, но не позднее апреля 2020 года.
Кроме того, Ассамблея предлагает мониторинговому комитету внимательно следить за происходящим законодательным процессом в отношении текущих конституционных изменений в РФ и подчеркивает обязанность каждого государства-члена соблюдать решения Европейского суда по правам человека."
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Понятно, мы там, типо, на положении нашкодивших, как бы условно обратно принятых. При этом еще обязаны выполнять нелепые решения ЕСЧП. Пилюлю подсластили, кинув Толстому никчемную должностишку зиц-председателя.
Еще и Конституция наша им может не понравится...
Предлагаю скинуться на бумажные полотенца для нашей делегации, что бы им было чем плевки с лиц вытирать, подобострастно улыбаясь.
Ну кто ж Россию после такого будет уважать...
Полный мрак, короче.
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