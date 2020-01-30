ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ, сообщает "Интерфакс".

В резолюции, поддержанной большинством присутствующих на заседании, ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Российская Федерация выполнила ряд рекомендаций.

Так, были переданы Украине 24 украинских моряка, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Парламентарии из комитета ПАСЕ по мониторингу, который и готовил проект резолюции, отметили также, что "определенный прогресс достигнут в реализации минских соглашений".

К заслугам РФ отнесено и участие в обменах заключенными с Украиной.

Кроме того, в резолюции отмечается, что в отношении своих финансовых обязательств перед Советом Европы РФ выплатила все причитающиеся взносы.

Вместе с тем, резолюция напоминает, что комитет по мониторингу возобновил свою работу в отношении Российской Федерации и организовал ряд слушаний.

Резолюция в связи с этим предлагает мониторинговому комитету ПАСЕ подготовить отчет о выполнении обязательств Российской Федерацией как можно быстрее, но не позднее апреля 2020 года.

Кроме того, Ассамблея предлагает мониторинговому комитету внимательно следить за происходящим законодательным процессом в отношении текущих конституционных изменений в РФ и подчеркивает обязанность каждого государства-члена соблюдать решения Европейского суда по правам человека.

На открытии сессии ПАСЕ 27 января литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис выступил с инициативой оспорить полномочия российской делегации, обосновав это тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека.

Вслед за Зингерисом аналогичное предложение высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева посчитала участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.