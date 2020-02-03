Пиар, причем не лучший: почему «мирный план» Трампа никак не улучшит обстановку на Ближнем Востоке

США хотят за чужой счет откупить у палестинцев права на государственность

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп презентовал амбициозный план «мирного урегулирования» палестино-израильского конфликта. В Вашингтоне его пафосно называют «сделкой века».

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Арабо-израильскому конфликту как таковому в этом году исполняется сто лет. В 1920 году по Палестине прокатилась волна погромов, направленных против еврейских поселенцев. Противоречия обострились еще больше после Второй мировой войны, с образованием государства Израиль.

В результате ряда войн заселенные арабами в Палестине территории сократились. Решать «земельные» проблемы обе стороны взялись при помощи террора – организованного или не организованного. Однако с каждым выстрелом и каждым взрывом ситуация только все больше усугублялась и заходила в тупик.

Попытки урегулирования предпринимались неоднократно, однако они, к сожалению, были безрезультатны. Максимум чего удавалось добиться – временного перевода конфликтов из «горячей» в «холодную» стадию.

И вот теперь команда Дональда Трампа выдает документ на 180 страницах, который якобы должен принести мир на многострадальную ближневосточную землю. Только непонятно, каким образом...

Дело в том, что власти Израиля еще в 1990-е хотели официально перевести часть Западного берега реки Иордан под свою юрисдикцию, а на остальных территориях вместе с Сектором Газа создать нечто отдаленно напоминающее государство, но с обрезанными полномочиями.

Палестинцам это, конечно, не понравилось, и вопрос никуда не сдвинулся.

Теперь же Дональд Трамп предлагает следующее.

- Иерусалим полностью отдать Израилю под столицу, а Палестине «создать» себе новую столицу в его пригородах.

- Заселенные израильтянами поселения на Западном берегу передать Израилю (введя мораторий на строительство новых поселений на 4 года).

- Лишить (из соображений безопасности Израиля) Палестину выхода к границе с Иорданией (создав вместо этого «переходы», находящиеся под контролем израильтян).

- Не объединять Западный берег и Сектор Газа общей территорией – официально подтвердить наличие разрозненных анклавов, связанных только высокоскоростной магистралью (которая частично будет проходить по тоннелям).

- Запретить Палестине строить собственный порт в месте выхода ее территории к морю – предоставить ей вместо этого терминалы в израильских портах и поставить их под полный контроль Израиля.

- Полностью демилитаризовать Палестину, запретив ей иметь армию, флот, авиацию, бронетехнику, артиллерию, мины и даже разведку.

- Разрешить Палестине создавать небольшие и легко вооруженные полицейские формирования, призванные бороться с преступностью и терроризмом (в том числе – в интересах государства Израиль).

- Разрешить службам безопасности Израиля проводить свои «технические» мероприятия на территории Палестины.

- Запретить участвовать в управлении Палестиной неугодным США и Израилю радикальным организациям.

- Запретить антиизраильскую пропаганду на территории Палестины.

- Пропускать все учебники и пособия через совместную с Израилем «комиссию по толерантности».

- Запретить антиизраильские санкции и бойкоты.

За все это США пообещали найти (преимущественно, выбив у соседей по ближневосточному региону) 50 млрд долларов инвестиций в палестинскую экономику. И... все.

Возможно, лично для Трампа, который тремя годами ранее вообще отвергал концепцию «двух государств» как идею, «мирный план» является прогрессом. Но это, так сказать, личное дело господина Трампа.

Принятые на сегодняшний день Организацией Объединенных наций документы говорят о необходимости существования двух полноценных государств – Израиля и Палестины. И в этом плане предложения Трампа являются колоссальным регрессом.

Ведь то, что предлагает американский лидер – государство только на словах. Палестину хотят лишить суверенитета над собственной территорией, прав на оборону и самостоятельных связей с внешним миром. Более того - даже на собственную гуманитарную политику.

Де-факто речь идет о создании некоей зависимой территории или широкой автономии, но никак не суверенного государства. И при этом палестинцам предлагают добровольно отказаться от территорий, которые они веками считали своими и которые имеют для них важное духовное значение («новая столица» в пригородах Иерусалима – это не Иерусалим).

Более того, на карте Палестина в этом случае будет напоминать не государство, а пригоршню хаотично разбросанных лоскутов.

Поэтому реакция самих палестинцев, а также дружественных им арабских государств, оказалась ожидаемой.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в своем выступлении заявил, что план Трампа не пройдет и что Иерусалим не продается. Аббас подчеркнул, что готов обсуждать мирное урегулирование с «ближневосточным квартетом» (Россия, США, ООН, ЕС), но не с одними Соединенными Штатами.

Палестинского лидера полностью поддержала Лига арабских государств. Произошло это на встрече ЛАГ в Каире. По словам генсека организации Ахмеда Абу аль-Гейта, трамповская «сделка века» полностью отвергается. Сам план в ЛАГ назвали «американо-израильским».

Руководство России дипломатично призвало всех причастных к урегулированию ориентироваться на резолюции ООН. «Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности. Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также поддерживать план Трампа не стал. Он сдержанно пообещал «проверить и оценить» предложения президента США. При этом европейский дипломат обратил внимание на необходимость придерживаться «важных резолюций ООН и международно согласованных аспектов».

Похожим образом отреагировали на идеи Трампа и в ООН. Генсек организации Антониу Гутерриш подчеркнул, что организация придерживается позиции, выработанной годами в резолюциях Совбеза и Генассамблеи ООН.

Таким образом, на политической кухне Трампа не предложили миру ничего интересного и перспективного. Хорошо известному невкусному блюду придумали новое громкое название и слегка украсили его зеленью. Однако кулинарным шедевром оно от этого не стало.

Судя по всему, Дональд Трамп решил заработать на своем предложении немного политических очков перед выборами, а заодно поддержать своего партнера – Биньямина Нетаньяху. Однако по факту у него получился фальстарт. До выборов еще далеко, а никчемность плана уже очевидна всему миру.

