Зарплаты украинских министров привяжут к средней по стране

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Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране. Об этом объявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания в офисе президента, передает пресс-служба главы государства.

«Зарплата министров и их заместителей — в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400 процентов премий — максимальная премия будет не более одного оклада», — заявил политик. Гончарук при этом отметил, что информация об оплате работы членов правительства будет ежемесячно публиковаться.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение. «Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной плате по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже»,— сказал он.

Ранее пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров страны. Больше всех заработали министр юстиции Денис Малюська (за декабрь он получил 7,6 тысячи долларов), глава МВД Арсен Аваков (4,2 тысячи долларов)

По данным Госстата, минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве — около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).