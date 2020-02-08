Китайские авиакомпании начали увольнять российских пилотов

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Китайские авиакомпании начали сокращать летные экипажи. Это коснулось и российских пилотов. В частности, в ближайшее время авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines в совокупности планируют уволить более 100 пилотов-россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к летному составу авиакомпаний.

В целом идет сокращение штата иностранного летного состава.

"Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации", - говорится в сообщении China Southern Airlines, разосланной сотрудникам-пилотам.

Сложившаяся ситуация объясняется вспышкой коронавируса. Если до 23 января рынок авиаперевозок в стране рос и компании могли платить летчикам большие зарплаты, то дальше ситуация ухудшалась с каждым днем, пишет РБК со ссылкой на китайские СМИ. В частности, в последнюю неделю января из-за отсутствия спроса на внутренние перелеты и закрытие аэропорта в Ухане было отменено порядка 30% рейсов, а 3 февраля эта цифра выросла до 60%.

За последние 3,5 года в Азию уехали на работу более 500 российских пилотов гражданской авиации. Основная причина - разрыв в уровнях заработных плат в России и за рубежом, рассказала ТАСС руководитель кадрового центра компании "Авиаперсонал" Анна Ермилина. Например, командир воздушного судна в России может получать от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, а в Китае он может получать от 18 тыс. до 25 тыс. долларов в месяц.