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Траты китайцев в России сократились на 30% из-за коронавируса

15:54 11.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Траты китайских туристов в России за первый месяц 2020 года сократились на 30%. Снижение связано с запретом организованных поездок из Китая из-за эпидемии коронавируса, передает РБК.

Как правило, китайцы осуществляют в РФ платежи через платежную систему Alipay, доступную только нерезидентам. Уже в январе количество платежей в ней сократилось на 31,2%, а в первую неделю февраля — на 73,4%. Такое снижение траты туристов показали по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Негативная динамика отмечена и в китайской платежной системе Union Pay. Платежи через нее тоже сократились: снижение за указанные выше периоды достигло 52% и 68% соответственно.

Незначительное сокращение количества платежей отметили и в ВТБ. По словам представителей госбанка, две недели назад начали снижаться не только платежи по Alipay, но и по картам, которые выпустили кредитные организации КНР. Другие крупные банки-эквайеры из РФ (Сбербанк и Газпромбанк) от комментариев по данной теме отказались.

О возникновении эпидемии коронавируса в Китае стало известно в конце декабря. Из-за распространения нового заболевания убытки понесли экономика, торговля, туризм и другие отрасли. Многие крупные компании начали или переносить массовые мероприятия из-за угрозы распространения вируса. В частности, от эпидемии пострадали Неделя моды в Китае, авиасалон Singapore Airshow, технологический ивент Mobile World Congress и конференция американской PepsiCo.

Темы: Коронавирус, Китай
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11.02.2020, 17:49
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