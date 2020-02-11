Контрразведка США назвала Россию и Китай главными угрозами стране

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Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай, пишет РИА Новости со ссылкой на документ Национального центра контрразведки и безопасности.

"Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей", - в частности, говорится в документе.

К другим угрозам в ведомстве отнесли Кубу, Иран, Северную Корею, движение "Хезболлах", террористические организации "Исламское государство"(ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида"(запрещена в РФ), транснациональные криминальные организации и другие. Это первый из трех трендов в современной ситуации с точки зрения американской контрразведки.

Второй тренд заключается в использовании упомянутыми игроками все более сложных средств. Внимание обращается на биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые системы шифрования и наблюдения, а также анализа данных.

"Эти технологии открыли новые возможности для оппонентов в использовании информации как стратегического ресурса в достижении их целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов", - говорится в стратегии.

Третий тренд - применение упомянутых средств в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей. Целью иностранных разведок, по мнению авторов документа, является большая часть американских министерств и ведомств, лаборатории, финансовый сектор, промышленные предприятия и так далее. Некоторые действия иностранных разведок направлены на срыв функционирования критически важной инфраструктуры и военных объектов в случае кризиса, утверждается в стратегии.

"Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния", - сказано в документе.

Все это грозит подорвать военное преимущество США, в том числе в космосе, а также "подорвать цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг", пишут авторы стратегии.

В этой связи они формулируют пять целей для контрразведки: защищать критически важную инфраструктуру, снижать число угроз основным цепочкам снабжения, противодействовать эксплуатации американской экономики, оберегать американскую демократию от иностранного влияния и противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

В понедельник Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором Китай и России также названы главными угрозами.