20:40

По данным анонимного разведчика, лагерей для террористов много по всей стране

По данным Free West Media, террористы «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в конце 2018 года переправлялись разведкой Судана в Ливию, где должны были выступить в конфликте на стороне т.н. Правительства национального согласия (ПНС).

Фото с сайта freewestmedia.com

Представитель разведки Судана анонимно принял участие в видеоинтервью. Он рассказал о сотрудничестве местных спецслужб с «Аль-Каидой». Благодаря СМИ ролик быстро растиражировали.

Из интервью следовало, что в 2018 году террористы группировки занимались вербовкой суданцев, которые позже должны были поступить в распоряжение ПНС Ливии. Боевиков прикрывали сотрудники спецслужб. Разведчик рассказал, что он лично перевозил завербованных суданцев сначала на подготовку, потом уже непосредственно к ливийской границе.

Обучение суданцев и сомалийцев происходило в лагере аш-Шамали. Подготовка длилась примерно 3 месяца. В общей сложности было обучено от 800 до 1000 человек.

По данным анонимного разведчика, подобных лагерей много по всей стране. Все наемники переправляются через т.н. «треугольник», соединяющий границы Египта, Судана и Ливии. Далее их распределяли между бандформированиями ПНС, в том числе под командованием Шабана Хадиа, Абд аль-Рауфа Карры и Усамы аль-Джувейли.

Шабан Хадиа занимает должность замсекретаря ливийского ПНС. Осенью прошлого года по решению триполитанского «правительства» он должен был посетить РФ в рамках саммита Россия-Африка. Но прежде чем делегация прибыла на мероприятие, российская общественность совместно со СМИ указала на его террористическое прошлое. Организаторам пришлось отозвать приглашение.

Хадиа причастен к нескольким терактам и связан с убийствами мирного населения. Ранее он был членом командования революционного фронта «Фаджр». Помимо него туда входили аль-Джувейли и Карра. Последний также возглавляет группировку RADA. Именно её боевики сейчас безосновательно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Данные из видеоинтервью подкреплены документами, обнаруженными во время попытки госпереворота в январе этого года. Согласно бумагам, суданцы составляют большую часть среди наемников ПНС. Также там указано, что они попадали в Ливию также через Турцию.

