]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

Apple сократит поставки iPhone из-за коронавируса

10:56 18.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Компания Apple объявила, что мировые объемы поставок iPhone снизится и не достигнут намеченного на текущий квартал уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля», — приводит журнал «Компания» сообщение корпорации.

Как отметили в Apple, работа компании на территории КНР, где и началась эпидемия, постепенно восстанавливается, но происходит это медленнее, чем ожидалось. Это пагубно скажется на поставках одного из самых популярных продуктов Apple — смартфонов iPhone.

Коронавирус вызвал не только ограничение поставок во всех странах, но и снизил спрос на товары Apple в Китае. Несмотря на это, в пресс-службе подчеркнули: спрос потребителей продукции Apple во всех сегментах за пределами КНР традиционно остается высоким и соответствует всем ожиданиям компании.

Ранее СМИ сообщали об угрозе производству Apple из-за коронавируса. Известно, что большинство iPhone создаются на фабриках Pegatron и Foxconn, расположенных недалеко от источника эпидемии — города Уханя. Кроме того, в стране был введен карантин, запрещающий сотрудникам выходить на работу. При этом в Китае на американскую корпорацию работает до десяти тысяч человек, а в поставках заняты еще несколько миллионов.

Темы: Коронавирус, Apple
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации