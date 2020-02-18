Apple сократит поставки iPhone из-за коронавируса

10:56

Компания Apple объявила, что мировые объемы поставок iPhone снизится и не достигнут намеченного на текущий квартал уровня из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В нашем квартальном прогнозе, опубликованном 28 января 2020 года, отражалась та информация, которая была доступна на тот момент, и оптимальная оценка темпа возвращения к привычному графику работы с учетом окончания каникул по случаю китайского Нового года 10 февраля», — приводит журнал «Компания» сообщение корпорации.

Как отметили в Apple, работа компании на территории КНР, где и началась эпидемия, постепенно восстанавливается, но происходит это медленнее, чем ожидалось. Это пагубно скажется на поставках одного из самых популярных продуктов Apple — смартфонов iPhone.

Коронавирус вызвал не только ограничение поставок во всех странах, но и снизил спрос на товары Apple в Китае. Несмотря на это, в пресс-службе подчеркнули: спрос потребителей продукции Apple во всех сегментах за пределами КНР традиционно остается высоким и соответствует всем ожиданиям компании.

Ранее СМИ сообщали об угрозе производству Apple из-за коронавируса. Известно, что большинство iPhone создаются на фабриках Pegatron и Foxconn, расположенных недалеко от источника эпидемии — города Уханя. Кроме того, в стране был введен карантин, запрещающий сотрудникам выходить на работу. При этом в Китае на американскую корпорацию работает до десяти тысяч человек, а в поставках заняты еще несколько миллионов.