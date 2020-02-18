Подайте на путь в Европу: «ученики Прибалтики» встали с протянутой рукой перед Западом

Чувствуется отчаянное нежелание признать, что «халява» ушла и уже не вернется

Бывшие советские республики подписали совместное обращение к странам ЕС с напоминанием, что они все еще стоят в очереди в Евросоюз, куда их до сих пор не пустили

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Украина, Грузия и Молдова без обиняков заявили, что для дальнейших успехов на «европейском пути» им нужны деньги, так что Европа должна предусмотреть финансирование для стран «Восточного партнерства» в новом семилетнем бюджете ЕС. В этой новой искренности чувствуется школа: прибалтийские «учителя» неофитов «европейского выбора» как раз сами сейчас стоят в Брюсселе с протянутой рукой.

«На полях Мюнхенской конференции по безопасности министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы подписали совместное обращение к членам Европейской комиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» ЕС на 2021–2027 годы, формирование которой сейчас идет в институтах Евросоюза», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД Украины.

В совместном обращении страны — «отличницы» программы «Восточного партнерства», подписавшие соглашения об ассоциации и зоне свободной торговле с ЕС, вроде как напоминают «старшим товарищам» в Брюсселе и Берлине с Парижем, что они в ответе за тех, кого приручили.

Грузия, Молдова и Украина по-прежнему существуют, все так же ждут, когда перед ними откроются европейские двери, и с неизменным упорством желают вступления в Евросоюз.

Однако создается твердое впечатление, что после подписания известных соглашений об ассоциации Западу на постсоветских еврооптимистов стало искренне и глубоко наплевать.

Программа «Восточного партнерства» ушла далеко на периферию европейской политики. Западному миру много лет как не до нее. Он теперь постоянно занят другими вещами: наплывом беженцев, Брекситом, спором старых элит-глобалистов с набравшими вес «популистами».

Ставить вопрос о дальнейшем расширении Запада как-то нелепо, потому что нет очевидного ответа на вопрос «един ли Запад». Приход к власти США Дональда Трампа и его конфликт с лидерами «Старой Европы» многих по обе стороны Атлантики заставил в этом усомниться.

На той же Мюнхенской конференции по безопасности «установочный» доклад организаторов назывался «Беззападность». Главная проблема, вынесенная в заглавие доклада, звучала так: «Почему в мире становится все меньше Запада и внутри самого Запада остается все меньше Запада».

При таком масштабе внешних и внутренних проблем полагать, что евроатлантический мир сейчас станет заниматься развитием бывших советских республик, значит выставлять себя на посмешище.

Впрочем, последние не стесняются и выставляют. Например, президент Украины Владимир Зеленский на полях очередной международной сходки выдал, что после выхода Великобритании одно место в Евросоюзе вакантно и Украина готова с радостью его занять.

После минутного замешательства это заявление оценили по достоинству: как фирменный тупой юмор «Вечернего квартала». Потому что как иначе реагировать на предложение решить проблемы евроинтеграции, приняв в Евросоюз вместо второй-третьей экономик Европы одну из самых бедных, коррумпированных и неуправляемых стран мира?

Энтузиасты «европейского выбора» не могут смириться с тем, что их выбор свершился — и стал не нужен. Поэтому они слезно просят если не взять их сразу в Евросоюз, то хотя бы дать денег на подготовку к вступлению.

«Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали ЕС в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдовой в процессе европейской интеграции, — говорится в заявлении МИД Украины. — В этом контексте министры отметили, как важно предусмотреть в "многолетней финансовой перспективе" увеличение ресурсов на нужды государств — участниц "Восточного партнерства", что будет отвечать их европейским обязательствам и приоритетам в отношениях с ЕС».

Чувствуется отчаянное нежелание признать, что «халява» ушла и уже не вернется. В первые годы притяжения постсоветских республик в европейскую сферу влияния странам «Восточного партнерства» и вправду перепадали скромные «плюшки».

Последние, правда, жаловались, что всякие приграничные проекты, гранты на развитие гражданского общества и кредиты на проведение структурных реформ несопоставимы с теми колоссальными дотациями, которые получает от ЕС, например, Польша. Однако теперь и этих подачек нет, и за энтузиазм идти по «европейскому пути» европейцы больше не подают.

Из всех членов ЕС разве что страны Прибалтики могли бы воспринять боль других осколков бывшего СССР: мы хотим быть частью большой европейской семьи, стремимся прочь от России, просим на это денег, а нас ни в семью не пускают, ни денег не дают.

Но и тут незадача.

Прибалтика сейчас стоит перед Европой с протянутой рукой, просит сохранить себе финансирование в новом семилетнем бюджете ЕС, и перед угрозой системного кризиса из-за потери дотаций даже литовцам, латышам и эстонцам не до «отличников европейского выбора».

Грузия или Молдавия ноют о том, что союзники уделяют им слишком мало внимания и не хотят давать денег, ничуть не хуже, чем Литва или Латвия. Они точно так же указывают на свою незаменимую роль в сдерживании «русской угрозы» и дают понять, что без западной помощи им с Россией не справиться.

Так что в известном смысле Прибалтика может быть довольна собой. Она оказалась хорошим учителем, а страны «Восточного партнерства» — способными учениками.

Они усвоили у Литвы, Латвии и Эстонии главное:

Запад в целом — это когда тебя защищают, а Евросоюз в частности — это когда тебе дают деньги.

Правда, денег Украине, Молдове и Грузии больше особо не дают. Как и Прибалтике. И защищать ни тех, ни других на Западе не горят желанием.

Зато писать в Брюссель письма в стиле «вышли денег, здравствуй, мама», страны «Восточного партнерства» научились. За неимением лучшего, можно считать, что это и есть их «европейский выбор».