13:48

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Киеву 38 миллионов долларов на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Об этом сообщается в документе USAID.

«Предполагаемый общий объем финансирования программы — 38 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Согласно описанию программы, она направлена на развитие у украинской молодежи заинтересованности в демократическом, европейском будущем, а также национального самосознания.

По мнению агентства, сейчас у украинской молодежи есть возможность совершить демократический переход, поскольку во власти страны находятся молодые политики. USAID планирует расширять участие молодых людей в решении общественных проблем, развивать предпринимательство и исследовать тенденции, касающиеся молодежи. Планирование проекта также будет включать мероприятия в регионах, которые сейчас не подконтрольны Киеву, если там «наступит мир».

Агентство добавило, что «украинские ценности» несколько лет находятся под угрозой из-за «российской пропаганды». «По прошествии шести лет эти ценности по-прежнему находятся под угрозой из-за поляризующей общество злонамеренной российской пропаганды и сеющей раскол риторики со стороны противников движения Украины по европейскому пути, а также из-за продолжения конфликта в Донбассе и аннексии Крыма»,— говорится в документе.

Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Киеве в январе, заявлял, что Соединенные Штаты защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, США видят в Украине «страну, борющуюся за свободу, демократию и благополучие».