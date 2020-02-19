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США выделят $38 млн на укрепление «национального сознания» молодежи Украины

13:48 19.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Агентство США по международному развитию (USAID) выделит Киеву 38 миллионов долларов на реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность». Об этом сообщается в документе USAID.

«Предполагаемый общий объем финансирования программы — 38 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Согласно описанию программы, она направлена на развитие у украинской молодежи заинтересованности в демократическом, европейском будущем, а также национального самосознания.

По мнению агентства, сейчас у украинской молодежи есть возможность совершить демократический переход, поскольку во власти страны находятся молодые политики. USAID планирует расширять участие молодых людей в решении общественных проблем, развивать предпринимательство и исследовать тенденции, касающиеся молодежи. Планирование проекта также будет включать мероприятия в регионах, которые сейчас не подконтрольны Киеву, если там «наступит мир».

Агентство добавило, что «украинские ценности» несколько лет находятся под угрозой из-за «российской пропаганды». «По прошествии шести лет эти ценности по-прежнему находятся под угрозой из-за поляризующей общество злонамеренной российской пропаганды и сеющей раскол риторики со стороны противников движения Украины по европейскому пути, а также из-за продолжения конфликта в Донбассе и аннексии Крыма»,— говорится в документе.

Госсекретарь США Майкл Помпео, находясь с визитом в Киеве в январе, заявлял, что Соединенные Штаты защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. По его словам, США видят в Украине «страну, борющуюся за свободу, демократию и благополучие».

Темы: США, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 20:25
Гость: Володимир

Национальное самосознание молодежи Украины это то же самой, как в США национальное самосознание - самосознание какой-нибудь Алабамы или Луизианы. В Украине нет нации как модерной формы самоорганизации населения. Есть региональная идентичность, современное, типа, "государство" насаждает по мере возможности идентичность киевской и галицкой гопоты. Отсюда и вся х... с декоммунизацией, деоккупацией, деколонизацией, "войной" и т.д.. На этих "властителей дум" достаточно посмотреть внимательно...Что ты! Но слабость коренного народа, русскославянского, украинского малоросского и единых с ними т.н. "росиян" (П.Скоропадский в "Мемуарах" писал, что для общего блага желательно было бы, чтобы т.н. украинцы сформировали две отдельные нации: одну русскославянскую, и вторую из всяких "буркал", генетических модификаций)... в общем, приводит эта слабость к тому, что маемо, що маемо.
19.02.2020, 18:29
Гость: Любит

пиндосятина пушечное мясо. А так как у хохлов все деньги в стране кончились (потрошня своровал), то даже к такому поголовному суициду готовы.
19.02.2020, 17:47
Гость: личный опыт

Потому что, иметь хохлов в друзьях, никаких врагов не надо.
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