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Скончались двое заразившихся коронавирусом на борту Diamond Princess

09:16 20.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались от пневмонии, вызванной новом типом коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японские СМИ.

Всего на лайнере коронавирус был выявлен у 621 пассажира. Скончавшиеся - мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.

На лайнере находились 24 гражданина России, коронавирус диагностирован у четырех из них. Отмечается, что все заразившиеся граждане РФ находятся в удовлетворительном состоянии. "Течение болезни - без ярко выраженных симптомов", - отметили в российской дипмиссии.

На лайнере также находились четверо казахстанцев, по данным Минздрава, их состояние удовлетворительное.

В среду первая группа пассажиров лайнера после проверки на наличие инфекции, была отпущена властями на берег. Вторая группа начала покидать судно в четверг.

Всего на борту лайнера находились 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

По состоянию на утро четверга в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 составило до 1,149 тыс., увеличившись за сутки на 137 выявленных случаев заболевания, приводит "Интерфакс" данные гонконгской газеты South China Morning Post.

В Японии удвоилось число жертв коронавируса - с пяти до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных (более 700) выявлено на территории Японии, из них более 600 приходятся на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Южной Корее утром в четверг выявлен 31 новый случаев заражения, общее число больных достигло 82 человек.

В Сингапуре насчитывается 84 больных, в Гонконге - 65, Таиланде - 35, на Тайване - 24, в Малайзии - 22, Германии - 16, Австралии и США - по 15, во Франции - 12, в Макао - 10, менее 10 случаев заболевания зафиксировано в ОАЭ, Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, Италии, Иране, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

Темы: Коронавирус
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20.02.2020, 11:58
Гость: Владимир

Японцы организовали чудовищную душегубку для 3.5 тыс людей в закрытом пространстве корабля с общей вентиляционной системой и системой питания, где все варились в страшной атмосфере, пропитанной вирусами. Никаких врачебных мер по изоляции не принимали, просто наблюдали как идет распространение смертельной болезни в скученной группе живых людей с преобладанием определенной возрастной категории и определенной расовой принадлежности. Эти действия аналогичны проводимым их врачами людоедским медицинским опытам над пленными китайцами и русскими в Манчжурии во время 2-ой мировой войны.
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