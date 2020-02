Неизвестный водитель протаранил участников карнавала в Германии

Неизвестный водитель на легковом автомобиле въехал в участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (Германия, федеральная земля Гессен).

Всего пострадало около 15 человек, среди которых есть дети, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АРД.

Сведений о погибших пока не поступало.

По данным местной полиции, водитель задержан, но его личность пока не называется. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo

