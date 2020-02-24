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Неизвестный водитель протаранил участников карнавала в Германии

17:53 24.02.2020
Фото пользователя FuatKircaali с сайта twitter.com
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Неизвестный водитель на легковом автомобиле въехал в участников карнавального шествия в городе Фолькмарзен (Германия, федеральная земля Гессен).

Всего пострадало около 15 человек, среди которых есть дети, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал АРД.

Сведений о погибших пока не поступало.

По данным местной полиции, водитель задержан, но его личность пока не называется. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Темы: Германия, Происшествия
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 21:20
Гость: Упс-с!

Неизвестный водитель был неизвестной национальности...
Обтолерастились...
24.02.2020, 19:47
Гость: Узнаём...

Почти как Мару...
24.02.2020, 19:04
Гость: gvozd

задержан, но его личность пока не называется.
-
понятно, очередной "врач/инженер" с ближнего востока..
Все комментарии (5)
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