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Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

18:53 27.02.2020
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
Пассажирский самолет © KM.RU, Кирилл Зыков
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Минтранс добавил Иран в число стран, куда российским авиакомпаниям запрещены полеты из-за вспышки коронавируса. Как и в случае с Китаем и Южной Корей, запрет (вступает в силу 28 февраля) не касается «Аэрофлота», который продолжит летать из Москвы в Тегеран, и иранской государственной Mahan Air, передает ТАСС.

Рейсы будут выполняться только в терминале F аэропорта Шереметьево. Решение принято «в рамках мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», отметили в Минтрансе России. Иран – не слишком популярное направление у россиян, туда в 2019 году съездили 23 тысяч граждан России.

Вместе с тем с 1 марта временно остановят пассажирское ж/д сообщение между Москвой и Ниццей. В соответствии с расписанием РЖД, сейчас из Москвы в Ниццу поезд отправляется каждую неделю по четвергам. Продолжительность поездки составляет более двух суток.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, и с тех пор инфекция проникла во многие страны мира. Всего в мире сейчас свыше 82 тысяч заболевших, погибли больше 2,8 тысячи человек.

В Иране вирус наиболее смертоносен: из 139 заболевших скончались 19. В Южной Корее на данный момент около 1,8 тысячи зараженных и 13 погибших.

Темы: Коронавирус, Иран, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 19:26
Гость: хазарин

что-то у меня чуЙство, что сейчас обвинят наличные деньги в распространении заразы
27.02.2020, 19:12
Гость: Знаток Гвоздь

Коронавирус опасен только для китайцев. Зуб даю.
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