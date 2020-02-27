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Александр Лукашенко заявил о «понуждении» к интеграции с Россией

15:55 27.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Александр Лукашенко заявил, что страна готова к реальной интеграции с Россией, но без понуждения.

Об этом президент Белоруссии заявил на встрече с Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе - "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что Белоруссия выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир. 

При этом он считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь, идти в авангарде. Также Лукашенко отметил, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок.

«Мы планируем подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Конечно, мы должны предложить серьезный вариант этой стратегии. Без всяких там оговорок и так далее. Если мы хотим построить наш союз на реальных принципах интеграции (а мы их должны в этой стратегии еще раз напомнить, если кто-то забыл), мы должны предложить реальную программу этой интеграции», - сказал Лукашенко . 

Александр Лукашенко также считает, что работу по созданию общих рынков в ЕАЭС нужно проводить поэтапно, не дожидаясь условленного 2025 года.

«Если мы говорим о едином рынке нефти, газа (для нас это важно, поэтому я беру этот пример), значит, в 2021-2024 годах должны поэтапно подойти фактически к единым принципам ценообразования», - отметил Лукашенко. 

С «понуждением к интеграции» президент Белоруссии, в частности, сравнил предложения России поставлять природный газ по цене в $127 за тыс. куб. м.

«На бирже сегодня уже ниже $100 торгуется газ. Это что, нормально? Это что, понуждение к интеграции?» - сказал Лукашенко.

Также он посетовал, что в правительстве России «по-своему трактуют» договоренности, которых удалось достичь с президентом России Владимиром Путиным.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по своему трактуют наши договоренности - двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой», - заявил Лукашенко. 

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 19:55
Гость: ивану

Что же ты не договариваешь. И у России появилась возможность шантажа.
27.02.2020, 19:37
Гость: Nik

Батьку принуждают,раком ставят,а он как в песне,"Мы чужого не считаем и свово не отдадим".
Без развода со скандалом любовь РФ и Беларуси(трансгендер от Беларуссии) похоже не закончиться.
27.02.2020, 19:23
Гость: Принуждение к миру

Где-то это уже было.
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