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Коронавирус обнаружили в Белоруссии, Литве и Новой Зеландии

09:08 28.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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По состоянию на утро 28 февраля коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на 52 страны мира, следует из материалов South China Morning Post. Общее число заболевших превысило 83 тысячи человек, умерли 2858 человек.

За последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили власти Белоруссии, Литвы и Новой Зеландии. Кроме того, первый случай зарегистрирован в Африке — в Нигерии, сообщает Reuters.

В Китае за сутки умерли 44 человека, заразились еще 327 человек, выздоровели в 10 раз больше — 3622 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Всего в Китае умерли 2788 человек, заболели 78824 человека.

В Южной Корее число заболевших достигло 2022 человека, за день вирус обнаружили еще у 256 человек. В стране умерли 13 человек.

В Италии, где расположен крупнейший центр распространения инфекции в Европе, число заболевших выросло с 400 до 650 человек. Погибли 17 человек.

Рейтинговое агентство Moodyʼs считает, что распространение коронавирусной инфекции может привести к глобальной рецессии и спад экономики США в первой половине 2020 года.

Российский рынок акций из-за ускорившегося распространения COVID-19 27 февраля закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года.

Темы: Коронавирус, Белоруссия, Литва, Новая Зеландия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.02.2020, 13:33
Гость: Старый евrей

Похоже "друг людей" Билл Гей-тс занес таки баблишко в нужную лабораторию. Потравить и угробить 90% населения Земли - это же розовая мечта людоедов из самоназначенной "элиты".
28.02.2020, 11:59
Гость: напоминает

эпидемию "испанки" которая предшествовала Великой Депрессии.
28.02.2020, 11:43
Гость: ма

Фигурирует информация на profinance, что Китай замалчивает данные о смертности.
Все комментарии (7)
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