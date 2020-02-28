Коронавирус обнаружили в Белоруссии, Литве и Новой Зеландии

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По состоянию на утро 28 февраля коронавирусная инфекция COVID-19 распространилась на 52 страны мира, следует из материалов South China Morning Post. Общее число заболевших превысило 83 тысячи человек, умерли 2858 человек.

За последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили власти Белоруссии, Литвы и Новой Зеландии. Кроме того, первый случай зарегистрирован в Африке — в Нигерии, сообщает Reuters.

В Китае за сутки умерли 44 человека, заразились еще 327 человек, выздоровели в 10 раз больше — 3622 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Всего в Китае умерли 2788 человек, заболели 78824 человека.

В Южной Корее число заболевших достигло 2022 человека, за день вирус обнаружили еще у 256 человек. В стране умерли 13 человек.

В Италии, где расположен крупнейший центр распространения инфекции в Европе, число заболевших выросло с 400 до 650 человек. Погибли 17 человек.

Рейтинговое агентство Moodyʼs считает, что распространение коронавирусной инфекции может привести к глобальной рецессии и спад экономики США в первой половине 2020 года.

Российский рынок акций из-за ускорившегося распространения COVID-19 27 февраля закрылся сильнейшим падением с апреля 2018 года.