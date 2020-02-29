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США потребовали от России «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии

10:37 29.02.2020
Взлет истребителя Су-35 © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Сирийский кризис

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию «немедленно посадить» военные самолеты в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы призываем Российскую Федерацию немедленно посадить свои военные самолеты. И мы призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, установленные в 2018 году», — приводит слова дипломата РБК.

Она также обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня в Идлибе. По ее словам, США «должны играть ключевую роль» в этом вопросе, если мировое сообщество хочет избежать еще большей эскалации.

В свою очередь российский постпред Василий Небензя сообщил, что турецкие войска поделились с Россией координатами, которые затем были переданы сирийским правительственным силам, чтобы избежать конфликта на месте. Он отметил, что российские военные самолеты не оказывали поддержку сирийской армии в районе, где были убиты турецкие солдаты. 

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу оспорил слова российского коллеги, заявив, что «следы радара» показали, что сирийские и российские самолеты летели в строю во время атаки. 

27 февраля сирийские военные нанесли авиаудар по позициям турецких военнослужащих в Идлибе. В результате атаки погибли более 30 турецких военных, еще 32 пострадали. В ответ армия Турции нанесла удары с воздуха и земли по позициям сирийских войск.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 11:42
Гость: гнус

"Хто" такая Келли ,для Государства Российского?!НИКТО!"Звучать" и "отдавать" распоряжения от босса ее работа.
29.02.2020, 11:34
Гость: Val

"мировое сообщество хочет избежать еще большей эскалации."
свежо предание, да верится с трудом. лицемеры..
29.02.2020, 11:29
Гость: Юрий СПб

Ответить надо так: Если прилетите, обязательно посадим.
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