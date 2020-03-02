Пороховая бочка Идлиба – что дальше?

В Идлибе идет самая настоящая необъявленная сирийско-турецкая война, втянутой в которую со дня на день может оказаться Россия

После того, как в результате бомбового удара сирийский ВВС погибли 36 турецких военнослужащих, ответ Эрдогана не заставил себя ждать. Весь мир облетели кадры того, как турецкие ударные беспилотники Anka и Bayraktar, как на учениях, уничтожают сирийскую бронетехнику и солдат.

Уничтожение сирийской бронетехники турецким беспилотником. Стоп-кадр YouTube

Все давно привыкли, что так эффективно воюют американцы, европейцы и израильтяне, но оказалась, что и турецкая армия может уничтожать цели точечно, не неся при этом потерь.

Впрочем, удивляться тут особо нечему: турецкая армия построена по стандартам НАТО, а турецкая «оборонка» уже давно выпускает современные виды оружия. Например, несколько типов ударных беспилотников и высокоточные боеприпасы к ним. И как бы ни была закалена в многолетних боях сирийская армия, она фактически остается армией семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, в то время как Турция располагает армией XXI века.

Вне всякого сомнения, Турция имеет самую сильную армию в регионе восточного Средиземноморья, которой на равных может противостоять разве что израильская армия. Но никак не сирийская, которая уступает турецкой армии абсолютно по всем показателям, за исключением боевого опыта. Но как показали последние события, небольшой боевой опыт турецкой армии не помешал ей за пару дней нанести сирийцам тяжелейшие потери в бронетехнике и живой силе.

По большому счету, Сирия и Турция – это соперники из разных весовых категорий. Если Эрдоган захочет вернуть часть территории бывшей Османской империи, то он «откусит» от Сирии столько, сколько захочет. А провинцию Идлиб он давно считает своей и будет за неё биться с таким же упорством, как за турецкую территорию. Даже поддержка Сирии Россией вряд ли изменит его позицию по Идлибу, иначе он не будет самим собой. Да и турецкий народ, его, что называется, не поймёт, если он вдруг включит «задний ход».

У турок за последние годы сложился своеобразный менталитет победителей: Турция почти завоевала титул региональной сверхдержавы, проведена огромная работа по созданию мощной армии, ВВС и ВМФ, турецкие фирмы научились делать современное оружие и технику, а рост турецкой экономики всё последнее десятилетие оставался не только стабильным, но местами был весьма впечатляющим. В 2010 году рост составил 8,5%, в 2011 уже 11,1%, и даже в провальном 2018 году был зафиксирован рост в 2,8%.

Пожалуй, впервые со времен Крымской войны Турция вновь ощущает собственное, пусть и не мировое, но уж точно региональное величие. И основания для этого действительно есть.

Несколько лет назад, когда Россия кинулась спасать Сирию, не зря многие дальновидные эксперты предупреждали, что этот шаг может со временем привести к очень серьезным проблемам. Восток – дело не только тонкое, но и чрезвычайно опасное. В запутанном клубке сирийского конфликта чьи только интересы не переплелись и какие только страны не приняли участие в этой самой кровопролитной войне десятых годов XXI века.

И самое плохое во всей этой истории то, что Сирия стала для России чемоданом без ручки. Столько сил и средств было затрачено на эту страну, что теперь этот чемодан бросить банально жалко, а нести всё тяжелее. Вроде бы и повод уже есть уйти из Сирии, так как запрещенная в России организация ИГИЛ после ряда поражений фактически прекратила существование, но теперь на передний план вышла Турция. Буквально ещё вчера наш товарищ и бизнес-партнёр, но…

Когда есть такие друзья, как Эрдоган, враги не нужны. Новоявленный турецкий султан, никогда не скрывавший своих имперских амбиций, прекрасно понимает, что без поддержки России он «отожмёт» у Сирии не только Идлиб, но и другие «исконно» турецкие земли. В качестве примера того, как это будет сделано, можно посмотреть, как турецкие беспилотники уничтожают беззащитные сирийские танки и самоходки. И как турецкие F-16 cбивают беззащитные Су-24.

Если Эрдоган решится на полномасштабную войну, то уже через весьма непродолжительное время турецкая армия займет Алеппо и Латакию. Если его в этой войне поддержит НАТО – а США уже поддержали, – то Сирия может за весьма непродолжительное время превратиться в страну-огрызок, территория которой будет разделена на зоны влияния разными странами.

Судя по всему, на днях Эрдоган попытается расставить все точки над i во время своего визита в Москву. Не исключено, что будет предпринята последняя попытка договориться с российской стороной. Окончательно рвать связи с Россией в Турции не хочет никто, прекрасно понимая, что даже худой мир в сотни раз лучше войны. Но иногда непомерные амбиции заглушают голос разума, поэтому ожидать можно всякое.

Хотя уже сейчас ясно одно – турецкое руководство не сомневается, что гипотетическую войну с армией Асада, поддержаной российским контингентом в Сирии, оно выиграет. Выиграет даже без помощи НАТО, уж больно незначительные силы имеет Россия на сирийской территории. Хотя Турция может выиграть войну даже не прибегая к силовому решению, а просто закрыв Босфор и Дарданеллы и запретив всем без исключения российским самолетам летать над своей территорией.

Значительная часть турецкого общества к этой войне морально не только готова, но также не сомневается в её исходе. Например, член комитета по безопасности и внешней политике Месут Хаки прямо призвал начать войну с Россией, а в турецких соцсетях в адрес России пишется такое, что не всякая бумага стерпит. Причем пишут не простые обыватели, а, например, пилоты турецких ВВС, попутно выкладывая фотографии с нецензурщиной в адрес России. Можно не сомневаться, что эти эрдогановские ястребы с радостью кинутся выполнять приказ атаковать российские самолеты, как только он будет отдан.

Стоит вспомнить и фактически находящееся на осадном положении российское посольство в Анкаре и задержание турецкой полицией журналистов агентства Sputnik.

Из всего перечисленного видно, что в российско-турецких отношениях наступило резкое охлаждение, и это ещё мягко сказано. И непонятно, к чему это охлаждение приведет.

К сожалению, давно прошли те времена, когда турки боялись даже косо посмотреть в сторону СССР. Не говоря уж о том, чтобы сбивать наши самолеты. Больше нет в Средиземном море 5-го оперативного соединения советского военно-морского флота, Черноморский флот все последние четверть века деградировал, ветшал и только недавно стал пополняться новыми кораблями.

У России нет ударных беспилотников, аналогичных турецким Anka и Bayraktar, хотя это не бог весть какие передовые дроны. Но и таких у нас нет, а все потому, что российский ударный беспилотник «Альтаир» («Альтиус») разрабатывается без малого десять лет, успел стать причиной коррупционного скандала и пока что в войсках его так и не видели. А ведь нужно время, чтобы сделать достаточное количество беспилотников, вооружить их, отладить систему управления и боевого применения. На всё это уйдут годы, уж чего-чего, а быстро ездить у нас с 1992 года разучились, зато запрягать могут десятилетиями.

Ну и наконец, противостояние с Турцией заранее обречено на провал потому, что эта страна входит в блок НАТО, и в случае неблагоприятного для турок развития событий – что маловероятно – они всегда могут запросить помощь у своих партнеров по блоку. А те, конечно же, не упустят случая подложить свинью России и ненавистному Асаду. А то и несколько свиней сразу.

Российский контингент в Сирии в прямом смысле слова сидит на пороховой идлибской бочке, которая может рвануть непредсказуемым развитием ситуации в любой момент. Единственная страховка от непредсказуемости во все времена была одна. Вернее, две – мощная армия и флот. К сожалению, после того как в стране победили «прорабы перестройки», а буржуазная контрреволюция 1991 года завершилась крушением СССР, этой страховки больше нет.

А у турок эта страховка есть, вот почему они, ничего не боясь, сбили наш бомбардировщик Су-24 и собьют ещё раз, если представится такая возможность. Во всяком случае, из ПЗРК по нашим самолетам они, не таясь, стреляют.

А чего им бояться? Босфор и Дарданеллы в их руках, конец трубы «Турецкого потока» тоже, помидорами ради Идлиба, а может и других «отжатых» сирийских территорий, они, не раздумывая, пожертвуют. Как только Эрдоган объявит о войне с Сирией и её союзниками, имея в виду в первую очередь Россию, население его горячо поддержит. Ну а что может быть лучше для укрепления власти султана, чем победоносная война, которая закончится возвращением территорий Османской империи? Только победоносная война.

Эрдоган совершенно точно не откажется войти в историю как очередной султан-фатих (завоеватель) и встать в один ряд с Мехметом II и Сулейманом Великолепным. Ради этого он наплюет не только на помидоры.

Хочется надеяться, что грядущие переговоры в Москве не закончатся безрезультатно и российская и турецкая стороны смогут решить все проблемы. Хотя не исключено, что турки для себя всё уже решили.

В этом случае ждать взрыва идлибской пороховой бочки останется недолго.

