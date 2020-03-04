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Накануне Гасан Саламе покинул должность спецпосланника ООН по поддержке Ливии

Как известно, вмешательство ООН создало кризис в стране, впустив интервенцию и стремясь обеспечить внешнее управление в стране. Назначенный три года назад на пост главы миссии ООН Гасан Саламе также не стремился облегчить ситуацию в республике.

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После руководства Парижской школой международных отношений Саламе смог достичь весьма больших успехов в своей дипломатической карьере. Тем не менее, достижения дипломата не помогли ему в дальнейшем: даже родной Ливан не поддержал его выдвижения на пост главы ООН.

Занимаясь делами Ливии, он хоть и проводил все время в командировках и бесчисленных конференциях по урегулированию кризиса, но добился лишь укрепления взаимодействия международного сообщества с так называемым Правительством национального согласия.

При нем укрепилась цепочка от Национальной нефтяной корпорации через ливийский центробанк и ПНС к крупным европейским игрокам. А бандформирования, на которые опиралось ливийское «правительство», благополучно включили в состав МВД.

В связи с истекающим сроком легитимности ПНС Ливии дипломат начал готовить национальную ливийскую конференцию.

Однако формат мероприятия вызвал много критики со стороны граждан страны, ведь в рамках конференции участники должны были определить процесс создания Конституции и проведения выборов на государственные посты, но при этом ведущие политические фигуры Киренаики и Феццана не были приглашены. Состав участников не разглашался, а параллельные совещания ливийских племен оборачивались арестами.

Также Саламе не смог достигнуть никаких успехов во время обострения конфликта у Триполи между ПНС и ЛНА. В итоге перемирия смогла добиться лишь российская сторона путем проведения переговоров в Москве.

Однако последующая встреча в Берлине по урегулированию межливийского конфликта состоялась и вовсе без участия ливийцев, что не привело ни к каким ощутимым результатам. Между тем со стороны Турции продолжалась поддержка триполитанских «властей», несмотря на все запреты ООН. Сам же спецпосланник организации активно покрывал Анкару и даже не смог защитить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме «Митига».

Неудачная карьера Гасана Саламе – яркий пример того, что никакие связи и сотрудничество с крупными региональными державами не могут стать залогом успеха в политической деятельности. Чтобы урегулировать ситуацию в Ливии, необходимы понимание внутренней ситуации в республике, тесное общение с гражданами страны и политическая воля.

