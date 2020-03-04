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Евгения Пригожина запретили называть «поваром Путина»

21:54 4.03.2020
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов

В 2016 году Вашингтон начал масштабное расследование о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Среди обвиняемых - петербургский бизнесмен, владелец компании «Конкорд Менеджмент Консалтинг» Евгений Пригожин.

14 февраля 2020 года вышло постановление Колумбийского окружного суда, где говорится, что Евгения Пригожина нельзя называть «поваром Путина». Согласно документу, использование данного словосочетания в деле против «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» недопустимо.

Помимо этого, обвинению воспрещается использовать информацию о сотрудниках компании, якобы нарушивших ограничения на расходы иностранцев и говорить об обсуждении политической деятельности в других регионах.

По итогу расследования о «вмешательстве» России в американские выборы бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер признался, что ему не удалось подтвердить связь президента Дональда Трампа с Россией. Позже он покинул свой пост. Причастность Евгения Пригожина и «Конкорда» к «вмешательству» так и не была доказана.

Темы: В мире
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