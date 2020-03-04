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Сирийские СМИ заявили об ударах Турции по российским военным

15:04 4.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В сирийских СМИ появилась информация о нанесенных 3 марта ударах турецкой армии по российским позициям на севере провинции Алеппо.

Минобороны России официально эту информацию пока не подтвердило.

При этом EADaily сообщает, что в ночь на 4 марта турецкая артиллерия нанесла серию ударов по Саракибу, где со 2 марта дислоцируются подразделения российской военной полиции.

По данным сирийских СМИ, Турция предупредила Москву о нанесении ударов, но артиллерийско-ракетный обстрел был начат до того, как военные полицейские РФ смогли покинуть город.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 23:57
Гость: Трусливому

Сначала выполните Минские соглашения для Украины.
04.03.2020, 23:08
Гость: Ты имел ввиду

помидоры?
04.03.2020, 23:01
Гость: Вместе с турками

И всем населением.
Если бы Вы были в теме, то знали бы, что это не оружие поля боя в условиях противодействия противника с тяжелыми вооружениями. Т.к. имеет дальность стрельбы меньшую, чем у 120 мм миномета.
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