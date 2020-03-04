Сирийские СМИ заявили об ударах Турции по российским военным

15:04

В сирийских СМИ появилась информация о нанесенных 3 марта ударах турецкой армии по российским позициям на севере провинции Алеппо.

Минобороны России официально эту информацию пока не подтвердило.

При этом EADaily сообщает, что в ночь на 4 марта турецкая артиллерия нанесла серию ударов по Саракибу, где со 2 марта дислоцируются подразделения российской военной полиции.

По данным сирийских СМИ, Турция предупредила Москву о нанесении ударов, но артиллерийско-ракетный обстрел был начат до того, как военные полицейские РФ смогли покинуть город.